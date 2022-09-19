ЗС РФ затиснуті на правому березі Дніпра на Херсонщині, їм запропонували здатися, — ОК "Південь"

За даними оперативного командування, росіяни деморалізовані і, розуміючи, що скоро їм доведеться відступати, намагаються збагатитися, грабують банки та магазини.

Related video

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла про те, в якому становищі опинилися російські війська на Херсонщині. За її словами, окупанти, які там знаходяться, деморалізовані, не розуміють, навіщо їх зігнали на цей напрямок і бачать, що здатися в полон простіше, ніж намагатися пробиватися до своїх.

"Вогневий контроль, під яким ми тримаємо транспортні артерії через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони України та правим берегом. Тому їм запропоновано вихід під егідою міжнародного гуманітарного права", — зазначила Гуменюк.

Вона повідомила, що фіксуються випадки, коли росіяни намагаються домовитися про здачу в полон, але кожен такий випадок ретельно перевіряють, оскільки ворог підступний і може влаштовувати провокації. При цьому іноді окупанти формують ударні групи, намагаючись прорвати оборону ЗСУ, але, отримавши вогневу відсіч, розуміють, що треба здаватися.

Дії окупантів далеко від передової теж свідчать, що вони змирилися з неминучою поразкою.

"Те, як окупаційні війська грабують банки та магазини, побічно свідчить про те, що вони усвідомлюють, що залишатися тут їм не доведеться, швидше за все вони вже готові бути вигнаними", — наголосила Наталія Гуменюк.

За її словами, нервують не лише російські військові, а й херсонські колаборанти. Вони намагаються евакуюватися з усім майном, яке намародерили, вивозять сім'ї.

Нагадаємо, раніше окупаційна влада визнала, що ЗСУ не були причетні до перестрілки ввечері 17 вересня в Херсоні. Так званий "заступник голови адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов заявив, що інцидент стався через "групу ідіотів зі зброєю".

Повідомлялося також, що окупанти в Херсоні готують провокації у навчальних закладах. Росіяни мають намір звинуватити ЗСУ, намагаючись дискредитувати українську армію перед місцевим населенням.