"Это тревожно": генерал США рассказал, как война в Украине повлияла на поведение РФ в Сирии

Американский военный заявил, что в Сирии находятся российские генералы, потерпевшие неудачу в Украине. Агрессивными действиями они пытаются восстановить свою репутацию.

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После того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, военное присутствие россиян в Сирии стало более агрессивным. Это касается как наземных операций, так и ударов с воздуха. Об этом рассказал генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, командующий Центральным командованием ВВС США, которое курирует присутствие ВВС США на Ближнем Востоке, пишет CNN.

"Откровенно говоря, немного тревожно то, что у нас есть войска на земле и вооруженные российские самолеты, которые летают над ними", — сказал Гринкевич.

По его словам, американские силы следят за россиянами, которые продолжают воевать с ИГИЛ.

При этом Гринкевич уверен, что за более агрессивной активностью стоят российские военные чиновники, которые на данный момент находятся на территории Сирии.

"Некоторые из этих российских генералов откровенно потерпели неудачу в Украине", — сказал Гринкевич.

По его словам, эти генералы снова пытаются "сделать себе имя" и восстановить репутацию

"Я не думаю, что у них получится, но именно это они и пытаются сделать", — добавил Гринкевич.

Военное присутствие РФ в Сирии

Военная операция России в Сирии началась в 2015 году. Несмотря на то, что РФ трижды объявляла о сворачивании своей военной кампании, операция продолжается до сих пор. Российские войска выступают на стороне правительственных сил и вооруженных формирований, которые воюют против оппозиции и террористов "Исламского государства" и других группировок.

Ранее Фокус сообщал, что Россия намерена перебросить свои войска из Сирии в Украину. По информации журналистов, РФ начала выводить отдельные военные соединения из страны, однако надеется сохранить свое влияние в регионе. С этой целью Кремль инициировал переговоры между Анкарой и Дамаском.

Еще напомним, что в ООН предупредили о возможной большой войне на Среднем Востоке. В ООН заявили, что линии разграничения между различными областями в Сирии снова начинают "нагреваться". Так, РФ увеличила количество авиаударов по регионам, которые контролирует оппозиция.