"Це тривожно": генерал США розповів, як війна в Україні вплинула на поведінку РФ у Сирії

Американський військовий заявив, що в Сирії перебувають російські генерали, які зазнали невдачі в Україні. Агресивними діями намагаються відновити свою репутацію.

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Після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, військова присутність росіян у Сирії стала більш агресивною. Це стосується як наземних операцій, так і ударів із повітря. Про це розповів генерал-лейтенант Алекс Грінкевич, командувач Центральним командуванням ВПС США, яке займається присутністю ВПС США на Близькому Сході, пише CNN.

"Відверто кажучи, трохи тривожним є те, що у нас є війська на землі та озброєні російські літаки, які літають над ними", — сказав Гринкевич.

За його словами, американські сили стежать за росіянами, які продовжують воювати з ІДІЛ.

При цьому Гринкевич упевнений, що за більш агресивною активністю стоять російські військові чиновники, які зараз перебувають на території Сирії.

"Деякі з цих російських генералів відверто зазнали невдачі в Україні", — сказав Гринкевич.

За його словами, ці генерали знову намагаються "зробити собі ім'я" та відновити репутацію.

"Я не думаю, що в них вийде, але саме це вони намагаються зробити", — додав Гринкевич.

Військова присутність РФ у Сирії

Військова операція Росії у Сирії розпочалася у 2015 році. Попри те, що РФ тричі оголошувала про згортання своєї військової кампанії, операція продовжується досі. Російські війська виступають на боці урядових сил та збройних формувань, які воюють проти опозиції та терористів "Ісламської держави" та інших угруповань.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія має намір перекинути свої війська із Сирії до України. За інформацією журналістів, РФ почала виводити окремі військові з'єднання з країни, проте сподівається зберегти свій вплив у регіоні. З цією метою Кремль ініціював переговори між Анкарою та Дамаском.

Ще нагадаємо, що в ООН попередили про можливу велику війну на Середньому Сході. В ООН заявили, що лінії розмежування між різними областями у Сирії знову починають "нагріватися". Так, РФ збільшила кількість авіаударів у регіонах, які контролює опозиція.