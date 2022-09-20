В РФ приняли поправки к закону о военной службе. К чему готовится Кремль

В Госдуме приняли ряд поправок, которые ужесточают уголовную ответственность за дезертирство, мародерство, отклонение от службы. Пропагандисты уже вовсю ликуют о том, что в РФ объявят всеобщую мобилизацию. В Офисе президента считают, что действия Кремля — это страх разгрома перед украинским контрнаступлением.

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Государственная дума РФ приняла поправки к закону о военной службе. Вводится уголовная ответственность за отклонение от службы, дезертирство, мародерство и ряд других. Фокус разбирался, что готовят в Кремле в связи с поправками к законодательной базе.

Что приняла Госдума о мобилизации?

Госдума приняла пакет поправок о военной службе. В РФ ужесточается ряд наказаний во время мобилизации, военного положения и военного времени или ведения боевых действий. Ужесточается ответственность за:

неисполнение воинского приказа сопротивление начальнику по военной службе самовольное оставление места службы дезертирство уклонение от службы нарушение правил службы утрату военного имущества

За неявку на военное сборы или уход с места сборов будут нести уголовную ответственность наравне с контрактниками. Также если российский солдат добровольно сдастся в плен, то за это можно будет получит от 3 до 10 лет. За мародерство наказание составит до 15 лет, а за повторное нарушение гособоронзаказа от 4 до 8 лет колонии. Однако если не выполнен заказ или ущерб составил не менее 5 млн рублей, то в тюрьму могут посадить на срок от 4 до 8 лет.

В Москве разворачивают центр найма иностранцев на военную службу

Мэр Москвы Собянин объявил о создании инфраструктуры для иностранцев, которые желают поступить на военную службу. Все иностранцы, которые пойдут на контракт в ВС РФ на 1 год, смогут получить гражданство без бюрократических препятствий и ожидания.

[ + – ] Собянин объявил о создании инфраструктуру для найма иностранцев в ВС РФ Фото: скриншот

Центр по найму будет создан на базе многофункционального миграционного центра "Сахаров". Ранее для получения российского гражданства нужно было отслужить как минимум 3 года по контракту. А для солдата, матроса, сержанта или старшина 5 лет.

"Готовьтесь к мобилизации": пропагандисты ликуют от поправок в Госдуме

Пропагандист Владлен Татарский в своем телеграм-канале утверждает, что в РФ уже якобы идет подготовка в штабах подразделений к мобилизации. Однако нужно решить проблему идеологии, чтобы солдаты хотели идти в атаку.

[ + – ] Публикация Татарского о мобилазации в РФ

Маргарита Симоньян и вовсе заявляет, что "судя по происходящему" нынешняя неделя ознаменует либо скорую победу РФ, либо преддверие ядерной войны.

[ + – ] Симоньян об изменениях в законодательстве

Один из российских оккупантов, который принимает участие в боевых действиях, пишет, что "отсидеться" не выйдет никому. Военное положение введут, а жителям РФ он советует запастись формой, снаряжением и пройти какой-либо курс подготовки.

[ + – ] В РФ могут объявить военное положение

Мобилизация в РФ: что говорят украинские власти

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что действия РФ — это страх разгрома.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми. Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", — написал Ермак.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что таким образом в РФ решили ответить на украинское контрнаступление.

"Они думают, что незаконный "референдум" сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужный для организации побега, на новое шоу? Попробуйте. Будет интересно", — написал Подоляк.

[ + – ] Михаил Подоляк о действиях РФ

В украинской разведке считают, что в РФ пропаганда готовит жителей к объявлению всеобщей мобилизации. Российские политики все чаще говорят о том, что в Украине не "спецоперация", а полномасштабная война. Пропаганда формирует мнение общества путем тезисов о том, что РФ воюет с НАТО и Западом, а не только с Украиной. Однако мобилизация в РФ ударит по режиму Путина так как она будет означать провал "спецоперации".

"Объявление всеобщей мобилизации будет индикатором, который покажет насколько российский народ готов к продолжению этой кровопролитной войны", — заявил представитель ГУР Скибицкий.