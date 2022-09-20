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Военный Фокус Российско-украинская война

В РФ приняли поправки к закону о военной службе. К чему готовится Кремль

военное положение в рф
В РФ могут объявить мобилизацию

В Госдуме приняли ряд поправок, которые ужесточают уголовную ответственность за дезертирство, мародерство, отклонение от службы. Пропагандисты уже вовсю ликуют о том, что в РФ объявят всеобщую мобилизацию. В Офисе президента считают, что действия Кремля — это страх разгрома перед украинским контрнаступлением.

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Государственная дума РФ приняла поправки к закону о военной службе. Вводится уголовная ответственность за отклонение от службы, дезертирство, мародерство и ряд других. Фокус разбирался, что готовят в Кремле в связи с поправками к законодательной базе.

Что приняла Госдума о мобилизации?

Госдума приняла пакет поправок о военной службе. В РФ ужесточается ряд наказаний во время мобилизации, военного положения и военного времени или ведения боевых действий. Ужесточается ответственность за:

  1. неисполнение воинского приказа
  2. сопротивление начальнику по военной службе
  3. самовольное оставление места службы
  4. дезертирство
  5. уклонение от службы
  6. нарушение правил службы
  7. утрату военного имущества

За неявку на военное сборы или уход с места сборов будут нести уголовную ответственность наравне с контрактниками. Также если российский солдат добровольно сдастся в плен, то за это можно будет получит от 3 до 10 лет. За мародерство наказание составит до 15 лет, а за повторное нарушение гособоронзаказа от 4 до 8 лет колонии. Однако если не выполнен заказ или ущерб составил не менее 5 млн рублей, то в тюрьму могут посадить на срок от 4 до 8 лет.

В Москве разворачивают центр найма иностранцев на военную службу

Мэр Москвы Собянин объявил о создании инфраструктуры для иностранцев, которые желают поступить на военную службу. Все иностранцы, которые пойдут на контракт в ВС РФ на 1 год, смогут получить гражданство без бюрократических препятствий и ожидания.

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Собянин объявил о создании инфраструктуру для найма иностранцев в ВС РФ
Фото: скриншот

Центр по найму будет создан на базе многофункционального миграционного центра "Сахаров". Ранее для получения российского гражданства нужно было отслужить как минимум 3 года по контракту. А для солдата, матроса, сержанта или старшина 5 лет.

"Готовьтесь к мобилизации": пропагандисты ликуют от поправок в Госдуме

Пропагандист Владлен Татарский в своем телеграм-канале утверждает, что в РФ уже якобы идет подготовка в штабах подразделений к мобилизации. Однако нужно решить проблему идеологии, чтобы солдаты хотели идти в атаку.

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Публикация Татарского о мобилазации в РФ

Маргарита Симоньян и вовсе заявляет, что "судя по происходящему" нынешняя неделя ознаменует либо скорую победу РФ, либо преддверие ядерной войны.

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Симоньян об изменениях в законодательстве

Один из российских оккупантов, который принимает участие в боевых действиях, пишет, что "отсидеться" не выйдет никому. Военное положение введут, а жителям РФ он советует запастись формой, снаряжением и пройти какой-либо курс подготовки.

военное положение в рф, рф Fullscreen
В РФ могут объявить военное положение

Мобилизация в РФ: что говорят украинские власти

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что действия РФ — это страх разгрома.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми. Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", — написал Ермак.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что таким образом в РФ решили ответить на украинское контрнаступление.

"Они думают, что незаконный "референдум" сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужный для организации побега, на новое шоу? Попробуйте. Будет интересно", — написал Подоляк.

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Михаил Подоляк о действиях РФ

В украинской разведке считают, что в РФ пропаганда готовит жителей к объявлению всеобщей мобилизации. Российские политики все чаще говорят о том, что в Украине не "спецоперация", а полномасштабная война. Пропаганда формирует мнение общества путем тезисов о том, что РФ воюет с НАТО и Западом, а не только с Украиной. Однако мобилизация в РФ ударит по режиму Путина так как она будет означать провал "спецоперации".

"Объявление всеобщей мобилизации будет индикатором, который покажет насколько российский народ готов к продолжению этой кровопролитной войны", — заявил представитель ГУР Скибицкий.