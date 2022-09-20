У РФ ухвалили поправки до закону про військову службу. До чого готується Кремль

У Держдумі ухвалили низку поправок, які посилюють кримінальну відповідальність за дезертирство, мародерство, відхилення від служби. Пропагандисти вже тріумфують про те, що в РФ оголосять загальну мобілізацію. В Офісі президента вважають, що дії Кремля — це страх розгрому перед українським контрнаступом.

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Державна дума РФ ухвалила поправки до закону про воєнну службу. Вводиться кримінальна відповідальність за відхилення від служби, дезертирство, мародерство та низку іншого. Фокус розбирався, що готують у Кремлі у зв'язку з поправками до законодавчої бази.

Що ухвалила Держдума про мобілізацію?

Держдума ухвалила пакет поправок про військову службу. У РФ посилили низку покарань під час мобілізації, воєнного стану та воєнного часу або ведення бойових дій. Посилюється відповідальність за:

невиконання військового наказу опір начальнику військової служби самовільне залишення місця служби дезертирство ухилення від служби порушення правил служби втрату військового майна

За неявку на військові збори або звільнення з місця зборів нестимуть кримінальну відповідальність нарівні з контрактниками. Також якщо російський солдат добровільно здасться в полон, то за це можна буде одержати від 3 до 10 років. За мародерство покарання становитиме до 15 років, а за повторне порушення держоборонзамовлення від 4 до 8 років колонії. Однак якщо не виконано замовлення або збитки склали не менше 5 млн рублів, то у в'язницю можуть посадити на строк від 4 до 8 років.

У Москві розгортають центр найму іноземців на військову службу

Мер Москви Собянін оголосив про створення інфраструктури для іноземців, які бажають вступити на військову службу. Усі іноземці, які підуть на контракт у ЗС РФ на 1 рік, зможуть отримати громадянство без бюрократичних перешкод і очікування.

[ + – ] Собянін оголосив про створення інфраструктури для найму іноземців у ЗС РФ Фото: скриншот

Центр найму буде створять на базі багатофункціонального міграційного центру "Сахаров". Раніше для отримання російського громадянства потрібно було відслужити щонайменше 3 роки за контрактом. А для солдата, матроса, сержанта чи старшини — 5 років.

"Готуйтеся до мобілізації": пропагандисти тріумфують від поправок у Держдумі

Пропагандист Владлен Татарський у своєму телеграм-каналі стверджує, що в РФ уже нібито триває підготовка в штабах підрозділів до мобілізації. Однак потрібно вирішити проблему ідеології, щоб солдати хотіли атакувати.

[ + – ] Публікація Татарського про мобілізацію до РФ

Маргарита Симоньян взагалі заявляє, що "судячи з того, що відбувається", цей тиждень ознаменує або швидку перемогу РФ, або переддень ядерної війни.

[ + – ] Симоньян про зміни в законодавстві

Один із російських окупантів, який бере участь у бойових діях, пише, що "відсидітися" не вийде нікому. Воєнний стан запровадять, а жителям РФ він радить запастися формою, спорядженням і пройти якийсь курс підготовки.

[ + – ] У РФ можуть оголосити воєнний стан

Мобілізація в РФ: що говорить українська влада

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що дії РФ — це страх розгрому.

"Наївний шантаж погрозами та страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми та мирними людьми. Такий вигляд має страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можна ліквідувати лише силою", — написав Єрмак.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що так у РФ вирішили відповісти на український контрнаступ.

"Вони думають, що незаконний "референдум" зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте. Буде цікаво", — написав Подоляк.

[ + – ] Михайло Подоляк про дії РФ

В українській розвідці вважають, що в РФ пропаганда готує мешканців до оголошення загальної мобілізації. Російські політики дедалі частіше говорять про те, що в Україні не "спецоперація", а повномасштабна війна. Пропаганда формує думку суспільства шляхом тез про те, що РФ воює з НАТО й Заходом, а не лише з Україною. Однак мобілізація в РФ вдарить по режиму Путіна, оскільки вона означатиме провал "спецоперації".

"Оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже, наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни", — заявив представник ГУР Скібіцький.