"Украина может на нас рассчитывать": президент Польши обвинил РФ в имперскости с трибуны ООН

Политик заявил, что Россия отказывает своим странам-соседям в праве на самоопределение. Она идет на военные преступления, чтобы навязать свою волю другим народам.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что РФ должна выплатить Украине репарации за разрушения, которые она причинила, начав полномасштабную войну. Армия РФ воюет не только с ВСУ, но и совершает военные преступления против гражданских. Об этом заявил Дуда во время выступления на Генассамблее ООН.

Дуда отметил, что война продолжается уже на протяжении семи месяцев. РФ разрушает города, школы, детские сады и больницы в Украине. По словам польского президента, у России имперское мышление, которое заставляет российскую власть отказывать соседям в праве на самоопределение.

Также президент Польши напомнил, что большинство стран мира осудили войну, в том числе и сама Польша.

"Я говорю это здесь и сейчас: Украина может на нас рассчитывать", — сказал Дуда.

Также политик отметил, что РФ занимается разрушением посевных площадей в Украине, что вызывает глобальных продовольственный кризис. Что касается соглашения с Москвой, то РФ постоянно пытается его подорвать.

Ранее Фокус сообщал, что Байден хочет сплотить весь мир для борьбы с Россией. Советник Белого дома заявил, что Байден хочет добиться, чтобы каждая страна дала четкий сигнал Москве, что выступает против войны в Украине.

Еще напомним, что эксперт назвал ключ к поражению России в войне против Украины. По словам британского ученого, российская армия имеет существенные недостатки, которые перекрывают практически все ее сильные стороны.

Также сообщалось, что Кадыров заявил о новой тактике войны в Украине, а Медведев рассказал о референдумах в "ЛДНР". По словам главы Чечни, в РФ уже разработали "новый план возмездия", который скоро все почувствуют. А бывший президент и премьер-министр РФ намекнул на мобилизацию.