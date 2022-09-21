Кадыров заявил о новой тактике войны в Украине, а Медведев рассказал о референдумах в "ЛДНР"

По словам главы Чечни, в РФ уже разработали "новый план возмездия", который скоро все почувствуют. А бывший президент и премьер-министр РФ намекнул на мобилизацию.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что так называемая "спецоперация" перейдет к "новой тактике". Он уже обсудил все детали с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым. Об этом Кадыров написал у себя в Telegram.

По его словам, с некими "укронацистами" больше никто возиться не будет.

"Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия", — написал Кадыров.

Кроме того, он заявил, что у "бандеровцев" осталось немного времени для отдыха, так как в скором времени им станет "худо".

Также у себя в Telegram зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев решил высказаться по поводу так называемых "референдумах" о присоединении к России "ЛДНР". По его словам, это имеет огромное значение, так как восстанавливает некую "историческую справедливость".

"Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер", — написал Медведев.

Он заявил, что тогда нападение не псевдо-республики будет считаться нападением на Россию. Это позволит власти использовать все силы для "самозащиты".

Ранее Фокус сообщал, что в Госдуме РФ рассказали о всеобщей мобилизации, а Евросоюз уже начал угрожать Москве. Так, депутат Госдумы рассказал, что законы о мобилизации в РФ принимались не конкретно под теперешние события. В то же время в ЕС уже грозят ужесточить санкции.

Еще напомним, что РФ выводит подразделения десантного полка из Сирии для переброски в Украину. По информации украинских военных, это связанно с неудачной скрытой мобилизацией на территории РФ.

Еще напомним, что Объявление мобилизации в РФ не повлияет на фронт в течение нескольких месяцев. Американский военный в отставке Бен Ходжес считает, что Россия не сможет привлечь на войну много людей. Кроме того, на обучение и экипировку солдат понадобится время.