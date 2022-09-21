Кадиров заявив про нову тактику війни в Україні, а Медведєв розповів про референдуми у "ЛДНР"

За словами глави Чечні, в РФ вже розробили "новий план відплати", який незабаром усі відчують. А колишній президент та прем'єр-міністр РФ натякнув на мобілізацію.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що так звана "спецоперація" перейде до "нової тактики". Він уже обговорив усі деталі з начальником Оперативного штабу ЧР із проведення СВО Магомедом Даудовим. Про це Кадиров написав у себе в Telegram.

За його словами, з деякими "укронацистами" більше ніхто возитися не буде.

"Противник вже скоро зіткнеться з найважчими для себе наслідками нового плану відплати", — написав Кадиров.

Крім того, він заявив, що у "бандерівців" залишилося небагато часу для відпочинку, оскільки незабаром їм стане "худо".

Також у себе в Telegram заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв вирішив висловитися з приводу так званих "референдуму" про приєднання до Росії "ЛДНР". За його словами, це має величезне значення, оскільки відновлює якусь "історичну справедливість".

"Вони повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття. І не тільки нашої країни. Оскільки після їх проведення та прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру", — написав Медведєв.

Він заявив, що тоді напад не псевдореспубліки вважатиметься нападом на Росію. Це дозволить владі використати всі сили для "самозахисту".

Раніше Фокус повідомляв, що у Держдумі РФ розповіли про загальну мобілізацію, а Євросоюз уже почав загрожувати Москві. Так, депутат Держдуми розповів, що закони про мобілізацію в РФ ухвалювалися не конкретно під теперішні події. Водночас у ЄС уже загрожують посилити санкції.

Ще нагадаємо, що РФ виводить підрозділи десантного полку із Сирії для перекидання в Україну. За інформацією українських військових, це пов'язано із невдалою прихованою мобілізацією на території РФ.

Ще нагадаємо, що Оголошення мобілізації в РФ не вплине на фронт протягом кількох місяців. Американський військовий у відставці Бен Ходжес вважає, що Росія не зможе залучити на війну багато людей. Крім того, на навчання та екіпірування солдатів знадобиться час.