У Держдумі РФ розповіли про загальну мобілізацію, а Євросоюз уже почав загрожувати Москві

Депутат Держдуми розповів, що закони про мобілізацію у РФ ухвалювалися не конкретно під теперішні події. Водночас у ЄС уже загрожують посилити санкції.

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У Держдумі РФ заявили, що загальної мобілізації країни не буде. Там заявили, що нові закони були ухвалені на довгий час, а не під так звану спецоперацію. Про це заявив голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов в інтерв'ю Парламентській газеті.

"Закон не дорівнює "мобілізація". Він приймається не конкретно під спеціальну військову операцію, він приймається, щоб його виконувати довгий час", — заявив Картаполов.

Нагадаємо, що ухвалення нових законів про мобілізацію в РФ, про відповідальність за ухилення та добровільне здавання в полон було прийнято на тлі заяв так званих "ЛДНР", а також проросійських ВЦА в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей провести "референдуми" про приєднання до РФ.

І ось у Єврокомісії вже почали загрожувати Росії новими санкціями, якщо окуповані території будуть анексовані. Так, Віцепрезидент Європейської Комісії Жозеп Боррель заявив, що "референдуми" — це лише спроба РФ нібито легітимізувати свій військовий контроль. Все це суперечить демократичній та законно обраній владі.

Боррель заявив, що такі "голосування" не розглядатимуть як вираження волі народу. Всі організатори будуть притягнуті до відповідальності, а проти РФ запроваджуватимуться додаткові обмеження.

Раніше Фокус повідомляв, що Пентагон назвав "референдуми" в Україні інформаційною операцією Кремля. За словами речника Міноборони США Пета Райдера, така ініціатива Москви покликана відвернути увагу від складного становища, в якому опинилися російські війська.

Ще нагадаємо, що оголошення мобілізації в РФ не вплине на фронт протягом кількох місяців. Американський військовий у відставці Бен Ходжес вважає, що Росія не зможе залучити на війну багато людей. Крім того, на навчання та екіпірування солдатів знадобиться час.

Колаборанти пропонують перейменувати Запорізьку область на "Запорізький край". Окупантам для організації "референдуму" не завадить навіть той факт, що ЗС РФ контролює лише частину українського регіону.