В Госдуме РФ рассказали о всеобщей мобилизации, а Евросоюз уже начал угрожать Москве

Депутат Госдумы рассказал, что законы о мобилизации в РФ принимались не конкретно под теперешние события. В то же время в ЕС уже грозят ужесточить санкции.

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В Госдуме РФ заявили, что всеобщей мобилизации в стране не будет. Там заявили, что новые законы были приняты на долгое время, а не под так называемую "Спецоперацию". Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью Парламентской газете.

"Закон не равно "мобилизация". Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время", — заявил Картаполов.

Напомним, что принятие новых законов о мобилизации в РФ, об ответственности за уклонение и добровольную сдачу в плен, было принято на фоне заявлений так называемых "ЛДНР", а также пророссийских ВГА в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей провести "референдумы" о присоединении к РФ.

И вот в Еврокомиссии уже начали угрожать России новыми санкциями, если оккупированные территории будут аннексированы. Так, Вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель заявил, что "референдумы" — это лишь попытка РФ якобы легитимизировать свой военный контроль. Все это противоречит демократической и законно избранной власти.

Боррель заявил, что такие "голосования" не будут рассматриваться как выражение воли народа. Все организаторы будут привлечены к ответственности, а против РФ будут вводиться дополнительные ограничения.

Ранее Фокус сообщал, что Пентагон назвал "референдумы" в Украине информационной операцией Кремля. По словам пресс-секретаря Минобороны США Пэта Райдера, такая инициатива Москвы призвана отвлечь внимание от сложного положения, в котором оказались российские войска.

Еще напомним, что объявление мобилизации в РФ не повлияет на фронт в течение нескольких месяцев. Американский военный в отставке Бен Ходжес считает, что Россия не сможет привлечь на войну много людей. Кроме того, на обучение и экипировку солдат понадобится время.

Коллаборанты предлагают переименовать Запорожскую область в "Запорожский край". Оккупантам для организации "референдума" не помешает даже тот факт, что ВС РФ контролируют лишь часть украинского региона.