"Не хотят рисковать жизнью": эксперт назвал ключ к поражению России в войне против Украины

По словам британского ученого, российская армия имеет существенные недостатки, которые перекрывают практически все ее сильные стороны.

Related video

Крайне маловероятно, что российские вооруженные силы смогут оправиться от своего поражения. Об этом заявил старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных исследований Великобритании Джек Уотлинг в своей статье на портале The Guardian.

По его мнению, необходимо разобрать сильные и слабые стороны российской армии. Он использовал американскую систему с аббревиатурой DOTMLPF (доктрина, организация, обучение, техника, руководство и образование, персонал и средства).

Сильные стороны армии РФ

Российская военная доктрина, по мнению Уотлинга, ясна, точна, убедительна и концептуально элегантна

Российская техника, считает эксперт, исключительно хорошо спроектирована и адекватно построена. Однако предназначена для выполнения одной конкретной задачи Также выполнение задач усложняет одновременное использование нескольких поколений техники

Весомую роль, как пишет ученый, играет использование железной дороги для перевозки военной техники. Также в РФ много заводов по производству боеприпасов

Проблемы армии РФ

Ученый пишет, что эти сильные стороны не помогут компенсировать российской армии ее большие недостатки. Так, Уотлинг заявил, что у армии РФ большие проблемы с организацией.

"Российские вооруженные силы были созданы для ведения коротких, но интенсивных войн. Без полной национальной мобилизации потенциал слишком мал, его подразделениям не хватает тылового обеспечения, а его оснащение не подходит для затяжной войны", — написал эксперт.

Кроме того, ученый выделил в качестве недостатка плохое качество "лидерства и образования". Так, культура лидерства в российской армии является диктаторской и полностью держится на страхе. Кроме того, влияет на это и коррупция, которую систему поощряют в Кремле.

"Страх перед наказанием создал армию, в которой солдаты будут упрямо выполнять приказы, даже если они больше не имеют смысла", — отметил эксперт.

Также Уотлинг написал, что РФ имеет серьезные проблемы с кадрами. Это можно увидеть по плохому руководству. Поэтому российская армия во многом зависит от призывников.

"В отсутствие сильного руководства войска в значительной степени не мотивированы и не желают рисковать своей жизнью друг за друга", — написал эксперт.

"Одной из самых слабых сторон военной системы страны является обучение. Во-первых, его просто недостаточно. В начале войны, например, на границе с Украиной находилось менее 100 полностью обученных российских пилотов, несмотря на то, что Россия располагала не менее 317 боевыми самолетами на театре военных действий", — заявил эксперт.

По словам Уотлинга, специфическая подготовка войск РФ делает их негибкими, лишенными ситуационной осведомленности. Плохое обучение сильно затрудняет мобилизацию в РФ.

Ранее Фокус писал, что в Госдуме РФ рассказали о всеобщей мобилизации, а Евросоюз уже начал угрожать Москве. Депутат Госдумы рассказал, что законы о мобилизации в РФ принимались не конкретно под теперешние события. В то же время в ЕС уже грозят ужесточить санкции.

Еще напомним, что РФ выводит подразделения десантного полка из Сирии для переброски в Украину. По информации украинских военных, это связанно с неудачной скрытой мобилизацией на территории РФ.