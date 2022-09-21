"Не хочуть ризикувати життям": експерт назвав ключ до поразки Росії у війні проти України

За словами британського вченого, російська армія має суттєві недоліки, які перекривають практично всі її сильні сторони.

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Вкрай малоймовірно, що російські збройні сили зможуть оговтатися від своєї поразки. Про це заявив старший науковий співробітник із наземних бойових дій у Королівському інституті об'єднаних досліджень Великобританії Джек Уотлінг у своїй статті на порталі The Guardian.

На його думку, необхідно розібрати сильні та слабкі сторони російської армії. Він використовував американську систему з абревіатурою DOTMLPF (доктрина, організація, навчання, техніка, керівництво та освіта, персонал та засоби).

Сильні сторони армії РФ

Російська військова доктрина, на думку Уотлінга, ясна, точна, переконлива та концептуально елегантна.

Російська техніка, вважає експерт, винятково добре спроєктована та адекватно побудована. Однак призначена для виконання одного конкретного завдання Також виконання завдань ускладнює одночасне використання кількох поколінь техніки

Вагому роль, як пише вчений, відіграє використання залізниці для перевезення військової техніки. Також у РФ багато заводів з виробництва боєприпасів

Проблеми армії РФ

Вчений пише, що ці сильні сторони не допоможуть компенсувати російській армії великі недоліки. Так, Уотлінг заявив, що армія РФ має великі проблеми з організацією.

"Російські збройні сили були створені для ведення коротких, але інтенсивних воєн. Без повної національної мобілізації потенціал надто малий, його підрозділам не вистачає тилового забезпечення, а його обладнання не підходить для затяжної війни", — написав експерт.

Крім того, вчений виділив як недолік погану якість "лідерства та освіти". Так, культура лідерства у російській армії є диктаторською і повністю тримається на страху. Крім того, впливає на це корупція, яку систему заохочують у Кремлі.

"Страх перед покаранням створив армію, в якій солдати вперто виконуватимуть накази, навіть якщо вони більше не мають сенсу", — зазначив експерт.

Також Уотлінг написав, що РФ має серйозні проблеми із кадрами. Це можна побачити з поганого керівництва. Тому російська армія багато в чому залежить від призовників.

"За відсутності сильного керівництва війська значною мірою не мотивовані і не бажають ризикувати своїм життям одне за одного", — написав експерт.

"Однією з найслабших сторін військової системи країни є навчання. По-перше, його просто недостатньо. На початку війни, наприклад, на кордоні з Україною знаходилося менш як 100 повністю навчених російських пілотів, попри те, що Росія мала щонайменше 317 бойових літаків. на театрі воєнних дій", — заявив експерт.

За словами Уотлінга, специфічна підготовка військ РФ робить їх негнучкими, позбавленими ситуаційної поінформованості. Погане навчання сильно ускладнює мобілізацію до.

Раніше Фокус писав, що в Держдумі РФ розповіли про загальну мобілізацію, а Євросоюз уже почав загрожувати Москві. Депутат Держдуми розповів, що закони про мобілізацію в РФ ухвалювалися не конкретно під теперішні події. Водночас у ЄС уже загрожують посилити санкції.

Ще нагадаємо, що РФ виводить підрозділи десантного полку із Сирії для перекидання в Україну. За інформацією українських військових, це пов'язано із невдалою прихованою мобілізацією на території РФ.