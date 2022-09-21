В оккупированном Крыму замглавы Меджлиса Наримана Джеляла приговорили к 17 годам тюрьмы

Братьев Асана и Азиза Ахтемовых приговорили к 15 годам заключения. Всех трех крымских татар россияне обвиняют в подрыве газопровода у поселка Перевальное.

Related video

Так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла к 17 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тыс. рублей. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа со ссылкой на супругу Джеляла Левизу.

Как уточняется, приговоры также огласили братьям Асану и Азизу Ахтемовым. Их приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу по 500 тыс. рублей каждому.

Оккупанты обвиняют крымскотатарских активистов в совершении диверсии, а именно подрыве газопровода у поселка Перевальное 23 августа. Крымчане свою вину не признали.

Крымские татары считают, что их преследуют за проукраинскую позицию и активную правозащитную деятельность в захваченном россиянами регионе.

[ + – ] Нариман Джелял и братья Ахтемовы в "Верховном суде Крыма".

Кто такой Нариман Джелял

42-летний Нариман Джелял – известный крымскотатарский политик, преподаватель и журналист. С 2013 года он занимает должность заместителя председателя Меджилиса – представительном органе крымских татар.

3-4 сентября прошлого года российские силовики провели обыск в доме у Джеляла, а затем задержали его. Сам активист связал это со своим участие в "Крымской платформе" в Киеве.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ позже сообщил, что Нариман Джелял, а также Асан и Азиз Ахтемовы обвиняются в подрыве газопровода, который используется для транспортировки газа в российскую воинскую часть.

В начале октября российский адвокат и правозащитник Николай Полозов, занимающийся делами украинских политзаключенных в России, рассказал, что задержанных крымских татар пытали электричеством, подключая электроды к голове.