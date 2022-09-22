Новая глава: почему Чехия делает ставку на израильские БПЛА

Выбор Чехии в пользу израильских Heron идет вразрез с соседними странами. Польша и Румыния закупают Bayraktar TB2. Венгрия закупает турецкий Lentatek Karayel-SU, и также смотрит на Bayraktar TB2. Однако Минобороны Чехии выставляет условия для производителя IAI.

Related video

Армию Чехии ждут серьезные изменения, в результате которых большинство оставшейся техники времен холодной войны заменят на современные западные образцы. Планируется, что Чешская Республика будет располагать такой военной техникой, как основные боевые танки Leopard 2A7, БМП CV90 MkIV, САУ Caesar 8x8, ЗРК SPYDER-MR, ударные вертолеты AH-1Z и даже до 24 боевых самолетов F-35. Таким образом, у страны появятся высокоэффективные и хорошо оснащенные вооруженные силы. Последние сообщения о приобретении у Израиля трех (ударных) БПЛА Heron I для чешских ВВС еще больше расширят и без того передовые возможности. Конечно, все это выльется в копеечку.

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса о том, на какую страну делает ставку Чехия в вопросе с БПЛА.

Выбор Чехии в пользу израильских Heron идет вразрез с соседними странами вроде Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. В мае 2021 года Польша заказала в общей сложности 24 Bayraktar TB2, первые поставки которых ожидаются в конце этого года. Румыния вскоре закажет 18 TB2, а Словакия также выразила намерение приобрести TB2. Венгрия испытала турецкий Lentatek Karayel-SU в ноябре 2021 года, но с тех пор объявила о своей заинтересованности в приобретении БПЛА TB2. В свою очередь, в 2022 году Германия решила расширить роль своих БПЛА Heron, вернув им ударные возможности после многолетнего отказа от использования вооруженных беспилотников.

Важно

Международный успех: спрос на "Байрактары" бьет рекорды по всему миру

Хотя чешские ВВС, похоже, намерены вооружить свои Heron по примеру Германии, в планах пока что приобретение всего трех БПЛА, а этого недостаточно для продолжительных операций в военное время. Цена в 110 миллионов долларов тоже кажется неоправданной за возможности всего лишь трех беспилотников. Для сравнения, Польша в мае 2021 года приобрела 24 TB2, включая станции управления, вооружение и запасные части, за 270 миллионов долларов.

Экспортная цена одного TB2 оценивается в 5 миллионов долларов за беспилотник. Если предположить, что цена комплекта составит 10 миллионов долларов, то один TB2 будет в три с половиной раза дешевле, чем Министерство обороны Чехии (МО) заплатит за Heron в случае заключения сделки.

Министерство обороны Чехии сообщило, что оно обращалось к нескольким производителям в ряде стран, прежде чем остановило свой выбор на Heron I компании Israel Aerospace Industries (IAI). Решающую роль в этом решении могла сыграть полезная нагрузка COMINT и ELINT (средств радиоразведки) этого типа.

Тем не менее, чешское МО добавило, что заключит любой контракт с Израилем только в том случае, если IAI представит предложение, которое будет включать участие чешской оборонной промышленности в размере не менее 30% от суммы контракта. Каким образом IAI попытается этого добиться, неизвестно, поскольку привлечение местной оборонной промышленности Чехии к производству всего трех беспилотников в соотношении 30% выглядит несколько комично.

[ + – ] БПЛА Heron

В настоящее время Чехия эксплуатирует небольшие разведывательные БПЛА RQ-11B Raven, RQ-12 Wasp AE и Boeing Insitu ScanEagle, приобретенные в США. Чешская армия направила RQ-11B и ScanEagle в Афганистан в рамках своего вклада в многонациональную миссию в Афганистане под руководством НАТО. Не исключено, что Чехия предполагает использовать Heron аналогичным образом, а не укреплять ими внутреннюю оборону страны. Действительно, ВС Чехии заявили, что "выбранная система [Heron] наиболее точно соответствует ожидаемому использованию в армии и отвечает будущим требованиям для полномасштабного использования, как на территории Чешской Республики в рамках обучения, так и для возможного использования в составе подразделений поддержки в зарубежных операциях".

[ + – ] Чехия закупит три системы Heron за 110 млн долларов

Хотя приобретение трех систем Heron у Израиля может открыть новую главу в истории применения Чехией БПЛА, эта глава, несомненно, будет написана по очень дорогому тарифу за количество знаков, учитывая общую цену в 110 миллионов долларов. Учитывая, что соседние страны все чаще приобретают большее количество небольших, но функционально схожих БПЛА, то, последовав их примеру, было бы проще привлечь местную оборонную промышленность Чехии и при этом обеспечить желаемую степень интеграции в НАТО. Независимо от судьбы сделки с Израилем, нет сомнений в том, что вооруженные силы Чехии завершат это десятилетие на качественно ином уровне, чем начинали его.

Важно