Удушье и боли в груди: Путину вызывали врача во время объявления мобилизации, — Daily Mail

По данным журналистов, Путин задержался к началу записи выступления и, к тому же, его одолел приступ кашля. Медикам он пожаловался еще и на боли в груди. В итоге запись заняла 13 часов.

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Президенту РФ Владимиру Путину понадобилась помощь медиков, когда он готовился обратиться к российской аудитории и объявить всеобщую мобилизацию. Обращение было опубликовано спустя 13 часов в записи. В нем, ко всему прочему, содержались ядерные угрозы судного дня.

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на кремлевские источники.

Сообщается, что у Путина начался приступ кашля и боли в груди перед телеобращением к гражданам, в котором анонсировал частичную мобилизацию в России и предупредил, что не блефует в том, что касается угроз использовать любые возможные военные средства.

Журналисты ссылаются на публикации в российских соцсетях, которые, предположительно, ведет бывший кремлевский инсайдер, и пишут, что выступление Путина несколько раз перезаписывали из-за плохого самочувствия российского президента.

Путин задержался к началу записи и, к тому же, его одолел приступ кашля. Медикам он пожаловался еще и на боли в груди. Представители ближайшего окружения допускают, что глава государства сказался больным, чтобы еще подумать над содержанием своего обращения.

В итоге он заявил, что резервисты в количестве 25 миллионов человек не смогут выехать за пределы РФ. При этом глава Минобороны Сергей Шойгу сказал, что призовут 300 тысяч резервистов. Более того, впервые за несколько последних месяцев прозвучали официальные цифры потерь российских войск — 5937 человек убитыми, со слов Шойгу, — в достоверности которых сомневаются даже российские ультрароялисты.

По подсчетам же Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия потеряла в этой войне уже 55 110 человек.

Утверждается также, что несколько ключевых российских министров после распоряжения Путина о проведении референдумов на оккупированных территориях Украины попросились в отставку. В частности, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, усилиями которой российская экономика держится на плаву, несмотря на санкций.

Пентагон считает "референдумы" в Украине информационной операцией Кремля. Эта инициатива российского руководства, по словам пресс-секретаря Минобороны США призвана отвлечь внимание от сложного положения армии РФ.

Ранее Фокус разбирался в том, зачем Путину "референдумы" и мобилизация. Глава Кремля назвал оккупированные территории Украины "историческими землями Новороссии" и поддержал так называемые "референдумы".