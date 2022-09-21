Задушення та біль у грудях: Путіну викликали лікаря під час оголошення мобілізації, — Daily Mail

За даними журналістів, Путін затримався до початку запису виступу і, до того ж його здолав напад кашлю. Медикам він поскаржився ще й на біль у грудях. У результаті запис зайняв 13 годин.

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Президенту РФ Володимиру Путіну знадобилася допомога медиків, коли він готувався звернутися до російської аудиторії та оголосити загальну мобілізацію. Звернення опублікували через 13 годин у записі. У ньому, до всього іншого, були ядерні погрози судного дня.

Про це повідомляє The Daily Mail із посиланням на кремлівські джерела.

Повідомляється, що у Путіна почався напад кашлю та болю в грудях перед телезверненням до громадян, у якому він анонсував часткову мобілізацію в Росії та попередив, що не блефує у тому, що стосується погроз використати будь-які можливі військові засоби.

Журналісти посилаються на публікації в російських соцмережах, які, ймовірно, веде колишній кремлівський інсайдер, і пишуть, що виступ Путіна кілька разів перезаписували через погане самопочуття російського президента.

Путін затримався до початку запису і, до того ж його здолав напад кашлю. Медикам він поскаржився ще й на біль у грудях. Представники найближчого оточення припускають, що глава держави здався хворим, щоб ще подумати над змістом свого звернення.

У результаті він заявив, що резервісти у кількості 25 мільйонів людей не зможуть виїхати за межі РФ. Водночас голова Міноборони Сергій Шойгу сказав, що призвуть 300 тисяч резервістів. Щобільше, вперше за кілька останніх місяців прозвучали офіційні цифри втрат російських військ — 5 937 людей убитими, за словами Шойгу, — у достовірності яких сумніваються навіть російські ультрароялісти.

За підрахунками Генштабу Збройних Сил України, Росія втратила в цій війні вже 55 110 осіб.

Стверджується також, що кілька ключових російських міністрів після розпорядження Путіна щодо проведення референдумів на окупованих територіях України попросилися у відставку. Зокрема голова Центробанку Ельвіра Набіулліна, зусиллями якої російська економіка тримається на плаву, попри санкції.

Пентагон вважає "референдуми" в Україні інформаційною операцією Кремля. Ця ініціатива російського керівництва, за словами прессекретаря Міноборони США, покликана відвернути увагу від складного становища армії РФ.

Раніше Фокус розбирався в тому, навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація. Глава Кремля назвав окуповані території України "історичними землями Новоросії" та підтримав так звані "референдуми".