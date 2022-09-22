Уцелевший памятник Шевченко и разрушенная переправа. Как выглядит Изюм после освобождения (фоторепортаж)

В ходе боев за Изюм в городе пострадало огромное количество зданий. Сейчас улицы населенного пункта разбиты, местами еще есть уничтоженная российская техника или следы от ювелирной работы HIMARS. Репортаж Фокуса из освобожденного Изюма.

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В ходе контрнаступления украинской армии в Харьковской области большая часть региона была освобождена от российских оккупантов. В Изюм ВСУ зашли 10 сентября, а уже 12 сентября город был полностью зачищен от ВС РФ. Внештатный репортер Фокуса побывал в освобожденном Изюме и рассказывает, как выглядит город после освобождения

Ювелирная работа HIMARS по оккупантам в Изюме

[ + – ] Здание Украинского общества слепых (УОС) в Изюме: здесь размещался штаб оккупантов

Здание украинского общества слепых использовалось оккупантами в качестве одного из штабов. По нему был нанесен удар 21-22 августа, предположительно, из HIMARS. Впечатляющая ювелирная работа. В плотной городской застройке, но жилые дома не были повреждены, даже окна не пострадали. Среднее расстояние до жилых домов — 70-100 м. Автомобиль на фото был отнят у одного из граждан под угрозой расстрела.

[ + – ] На территории УОС осталось много следов пребывания оккупантов

На территории УОС в Изюме осталось множество следов присутствия военных РФ: ящики от боеприпасов, использованные тубусы от гранатометов, мины, брошенная техника. Все это размещалось рядом с жилыми домами и детским садом.

Уцелевший памятник Тарасу Шевченко в центральном парке Изюма

[ + – ] Памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко

Именно в центральном парке Изюма в марте были зафиксированы первые пострадавшие от минометных ударов ВС РФ гражданские лица. Несмотря на обстрелы, памятник Тарасу Шевченко остался невредимым.

[ + – ] Дом напротив центрального парка

В доме напротив центрального парков также пришлись одни из первых "прилетов" в ночь с 28 февраля на 1 марта.

[ + – ] Улица Соборная в Изюме

По центральной улице Изюма — Соборной — также велись российские обстрелы. Здание на фото пострадало в середине марта. Все государственные здания были разграблены. Полученные личные данные и адреса использовались для дальнейшего преследования местного населения.

[ + – ] Город Изюм, улица Соборная, 16

Центральная часть города пострадала больше остальных. Основные городские бои в марте проходили через реку Северский Донец. С этой стороны стояли солдаты изюмской территориальной обороны, они удерживали этот берег почти месяц.

Первомайская, 2 — место одного из самых кровавых преступлений ВС РФ в Изюме

[ + – ] Под завалами оказалось не меньше 44 человек

В многоквартирный дом по адресу Первомайская, 2 попала авиабомба российских войск. Это место одного из самых масштабных преступлений ВС РФ в Изюме. Только в середине мая из-под завалов смогли достать тела 44 погибших.

ГСЧС начали доставлять воду в Изюм

[ + – ] Доставка воды в Изюм

В центральной части Изюма жителям начали привозить воду. Сейчас это единственный способ снабжения — из-за масштабных разрушений коммунальных коммуникаций. До этого ближайший источник питьевой воды, доступный для жителей центра города, находился в 3 км, на другой стороне Северского Донца.

Бои за Изюм — трофеи для ГУР, разрушенная переправа оккупантов и бои в центре города

[ + – ] Трофейный БТР для украинской разведки

Трофейная техника, захваченная на территории рембазы оккупантов по ул. Электриков. Помимо техники там было найдено большое количество боеприпасов, стрелковое оружие разного калибра, топливозаправщики. Взяли и пленных, которые находились в пьяном угаре и не понимали, как здесь оказались ВСУ.

[ + – ] Остатки ТОС-1 "Солнцепек"

Остатки от уничтоженной ТОС-1 "Солнцепек". Эта система в боях под Изюмом активно применялась как со стороны ВС РФ, так и со стороны ВСУ, которые заполучили "Солнцепеки" в качестве трофеев.

[ + – ] Разрушенный грузовик ВС РФ

Уничтоженная российская военная техника возле лицея, по которому был нанесен удар HIMARS 25 июня. Оккупанты даже не пытались вывозить сожженую технику за территорию их расположения. Так же они поступали и с техникой, которая вышла из строя, бросая ее прямо на дороге.

[ + – ] Уничтоженная переправа ВС РФ

На фото выше — взорванный пролет переправы.

Асфальтное полотно взровали в марте — силами ВСУ в ходе обороны Изюма. В середине/конце апреля через взорванный пролет была наведена переправа. В сентябре ее уничтожили ЗСУ. Техника ВС РФ, которая валяется рядом, была уничтожена 8-10 сентября, во время проведения операции по деоккупации Изюма.

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