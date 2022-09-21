Новый виток в войне: Гиркин рассказал к чему приведут "референдумы в ЛДНР"

По мнению бывшего главаря боевиков "ДНР", в ближайшее время ВСУ перейдут в решительное наступление, чтобы сорвать проведение фальшивых референдумов в оккупированных областях.

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Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью агентству НСН прокомментировал предстоящие псевдореферендумы на территории временно оккупированных областей Украины, а также частичную мобилизацию в Вооруженные силы РФ. По его словам, украинская армия, пользуясь нехваткой живой силы российских подразделений, перейдет в решительное наступление, чтобы "сорвать референдум всеми силами".

"Полагаю сейчас на наших бойцов на фронте обрушатся усиленные удары ВСУ. То есть ВСУ сейчас практически пойдет "ва-банк", поэтому ожидаю, что в ближайшие дни начнутся ожесточенные бои на всех фронтах", — заявил Гиркин.

Бывший главарь донецких боевиков не исключил повторения сценария на Харьковском направлении и отметил, что если подразделениям ВСУ удастся глубоко вклиниться в позиции россиян, то их ожидает новое поражение. Кроме того проведение псевдореферендумов, по мнению Гиркина, затруднено тем, что украинские войска перехватили инициативу на фронте и обстановка для россиян до конца сентября вряд ли улучшится.

Мобилизация 300 тысяч человек

Оценивая ситуацию с частичной мобилизацией, Гиркин заявил, что воинские части ВС РФ понесли потери не столько на поле боя, сколько от дезертиров, которые массово отказывались участвовать в войне. Причем это касается не только регулярных частей, но и подразделений Росгвардии, которые не всегда попадали на передовую.

Теперь ситуация изменится, считает Гиркин, поскольку Госдума РФ приняла соответствующие законы, которые предусматривают уголовное преследование за дезертирство. Это якобы позволит удержать людей на войне, не опасаясь за их бегство.

"В течение семи минувших месяцев мы имели дикую картину с точки зрения военного искусства, когда военнослужащие по контракту, причем как Вооруженных сил, так и Росгвардии, вкусив прелестей боевых действий, просто заявляли о том, что они прерывают контракт и отказываются воевать", — отметил Гиркин.

Поэтому мобилизация должна в течение двух месяцев восполнить нехватку в личном составе. Однако при этом он подчеркнул, что даже численность в 300 тысяч мобилизованных не даст преимущества на фронтах, а лишь восстановит паритет сил. И чтобы переломить ход событий, российской армии необходимо больше солдат, а для этого одной волны мобилизации недостаточно, считает Гиркин. При этом он озвучил цифру в 1 миллион военнослужащих.

"Российской Федерации потребуется гарантировано столько же для победы, а желательно и больше", — добавил он.

Ранее, бывший так называемый министр обороны "ДНР" заявил, что в России начнется революция после нескольких военных поражений российской армии по примеру поражения под Харьковом. По его словам, революционную ситуацию может спровоцировать как окружение президента РФ Владимира Путина, так и недовольный народ.