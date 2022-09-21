Новий виток у війні: Гіркін розповів до чого приведуть "референдуми у ЛДНР"

На думку колишнього ватажка бойовиків "ДНР", найближчим часом ЗСУ перейдуть у рішучий наступ, щоб зірвати проведення фальшивих референдумів в окупованих областях.

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Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) в інтерв'ю агентству НСН прокоментував майбутні псевдореферендуми на території тимчасово окупованих областей України, а також часткову мобілізацію до Збройних сил РФ. За його словами, українська армія, користуючись нестачею живої сили російських підрозділів, перейде до рішучого наступу, щоб "зірвати референдум усіма силами".

"Вважаю зараз на наших бійців на фронті зваляться посилені удари ЗСУ. Тобто ЗСУ зараз практично підуть "ва-банк", тому очікую, що найближчими днями почнуться запеклі бої на всіх фронтах", — заявив Гіркін.

Колишній ватажок донецьких бойовиків не виключив повторення сценарію на Харківському напрямку і зазначив, що якщо підрозділам ЗСУ вдасться глибоко вклинитися в позиції росіян, то на них чекає нова поразка. Крім того, проведення псевдореферендумів, на думку Гіркіна, утруднене тим, що українські війська перехопили ініціативу на фронті і ситуація для росіян до кінця вересня навряд чи покращиться.

Мобілізація 300 тисяч людей

Оцінюючи ситуацію з частковою мобілізацією, Гіркін заявив, що військові частини ЗС РФ зазнали втрат не так на полі бою, як від дезертирів, які масово відмовлялися брати участь у війні. І це стосується як регулярних частин, а й підрозділів Росгвардії, які завжди потрапляли на передову.

Тепер ситуація зміниться, вважає Гіркін, оскільки Держдума РФ ухвалила відповідні закони, які передбачають кримінальне переслідування за дезертирство. Це нібито дозволить утримати людей на війні, не побоюючись за їхню втечу.

"Протягом семи минулих місяців ми мали дику картину з погляду військового мистецтва, коли військовослужбовці за контрактом, причому як Збройних сил, так і Росгвардії, скуштувавши принад бойових дій, просто заявляли про те, що вони переривають контракт і відмовляються воювати", — зазначив Гіркін.

Тому мобілізація має протягом двох місяців заповнити нестачу в особовому складі. Однак водночас він наголосив, що навіть чисельність 300 тисяч мобілізованих не дасть переваги на фронтах, а лише відновить паритет сил. І щоб переламати перебіг подій, російській армії потрібно більше солдатів, а для цього однієї хвилі мобілізації недостатньо, вважає Гіркін. Водночас він озвучив цифру 1 мільйон військовослужбовців.

"Російській Федерації буде потрібно гарантовано стільки ж для перемоги, а бажано і більше", — додав він.

Раніше колишній так званий міністр оборони "ДНР" заявив, що в Росії розпочнеться революція після кількох воєнних поразок російської армії за прикладом поразки під Харковом. За його словами, революційну ситуацію може спровокувати як оточення президента РФ Володимира Путіна, і незадоволений народ.