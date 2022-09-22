"Вторжение терпит неудачу": премьер-министр Канады рассказал, что думает о планах Путина

По словам главы правительства Канады, мировое сообщество должно со всей серьезностью отнестись к российским угрозам использовать ядерное оружие.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об мобилизации, а также угрозы применения ядерного оружия говорят о том, что его армия в Украине терпит неудачу. Об этом сообщает издание Reuters.

При этом Трюдо назвал новые планы Москвы неприемлемыми.

"Канада осуждает безответственную эскалацию войны Путиным, его частичную военную мобилизацию, его ядерные угрозы, а также псевдореферендумы России с целью попытки аннексировать части Украины неприемлемы", — заявил Трюдо журналистам в Нью-Йорке.

По словам премьер-министра Канады, Путин своим призывом на военную службу поставил себя на шаг ближе к признанию того, что его война идет не по плану.

При этом, по мнению Трюдо, мировому сообществу следует относиться серьезно к угрозам Путина о применении ядерного оружия. Запад должен решительно противостоять этому.

Также Трюдо заявил, что Канада продолжит поддерживать Украину. Он сказал, что санкции против РФ будут усилены, а Киев получит больше военной помощи.

Ранее Фокус сообщал, что Арестович назвал мобилизацию в России и "референдумы" огромным подарком Украине. Советник ОП уверен, что результатом нарушения Кремлем негласного договора с россиянами станет революция, которая снесет путинский режим и позволит быстрее закончить войну.

Еще напомним, что Литва привела войска в режим повышенной боевой готовности в связи с мобилизацией в России. Минобороны Литвы решило повысить уровень готовности армии в связи с тем, что мобилизация будет проводиться и в приграничной Калининградской области РФ.