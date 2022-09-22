"Вторжение терпит неудачу": премьер-министр Канады рассказал, что думает о планах Путина
По словам главы правительства Канады, мировое сообщество должно со всей серьезностью отнестись к российским угрозам использовать ядерное оружие.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об мобилизации, а также угрозы применения ядерного оружия говорят о том, что его армия в Украине терпит неудачу. Об этом сообщает издание Reuters.
При этом Трюдо назвал новые планы Москвы неприемлемыми.
"Канада осуждает безответственную эскалацию войны Путиным, его частичную военную мобилизацию, его ядерные угрозы, а также псевдореферендумы России с целью попытки аннексировать части Украины неприемлемы", — заявил Трюдо журналистам в Нью-Йорке.
По словам премьер-министра Канады, Путин своим призывом на военную службу поставил себя на шаг ближе к признанию того, что его война идет не по плану.
При этом, по мнению Трюдо, мировому сообществу следует относиться серьезно к угрозам Путина о применении ядерного оружия. Запад должен решительно противостоять этому.
Также Трюдо заявил, что Канада продолжит поддерживать Украину. Он сказал, что санкции против РФ будут усилены, а Киев получит больше военной помощи.
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