"Вторгнення зазнає невдачі": прем'єр-міністр Канади розповів, що думає про плани Путіна

За словами глави уряду Канади, світова спільнота має з усією серйозністю поставитися до російських загроз використовувати ядерну зброю.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що указ президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію, а також загрози застосування ядерної зброї говорять про те, що її армія в Україні зазнає невдачі. Про це повідомляє видання Reuters.

При цьому Трюдо назвав нові плани Москви неприйнятними.

"Канада засуджує безвідповідальну ескалацію війни Путіним, його часткову військову мобілізацію, його ядерні загрози, а також псевдореферендуми Росії з метою спроби анексувати частини України неприйнятними", — заявив Трюдо журналістам у Нью-Йорку.

За словами прем'єр-міністра Канади, Путін своїм закликом на військову службу поставив себе на крок ближче до визнання того, що його війна йде не за планом.

При цьому, на думку Трюдо, світовій спільноті слід ставитися серйозно до загроз Путіна щодо застосування ядерної зброї. Захід має рішуче протистояти цьому.

Також Трюдо заявив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну. Він сказав, що санкції проти РФ буде посилено, а Київ отримає більше військової допомоги.

Раніше Фокус повідомляв, що Арестович назвав мобілізацію в Росії та "референдуми" величезним подарунком Україні. Радник ОП упевнений, що результатом порушення Кремлем негласного договору з росіянами стане революція, яка знесе путінський режим і дозволить якнайшвидше закінчити війну.

Ще нагадаємо, що Литва привела війська до режиму підвищеної бойової готовності у зв'язку з мобілізацією в Росії. Міноборони Литви вирішило підвищити рівень готовності армії у зв'язку з тим, що мобілізація буде проводитись і в прикордонній області Калінінграда РФ.