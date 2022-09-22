Фейковый арест: ВС РФ не смогли поймать в Мариуполе детей, исполнявших гимн Украины (видео)

По словам советника мэра города, россияне инсценировали задержание подростков, а для участия в пропагандистском ролике использовали своих детей.

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Российские оккупанты даже в течение недели не смогли задержать в Мариуполе подростков, которые на улицах города исполняли гимн Украины. Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко.

Инсайдеры и члены сопротивления в Мариуполе подтверждают, что ВС РФ не удалось задержать подростков, которые в общественных местах исполняли гимн Украины.

Россияне, по словам Андрющенко, в течение недели проводили усиленные разыскные действиях, однако не смогли выявить проукраинских детей. Для прикрытия своего провала оккупанты сняли пропагандистский ролик с инсценированным арестом подростков, а на главные "роли" пригласили собственных чад и их друзей.

"Именно поэтому на видео часть лиц размыта — потому что это дети оккупантов в полиции. А неизвестные патриоты так и остались неизвестными. По крайней мере, для оккупационных властей", — добавил Андрющенко в своей публикации.

Советник мэра Мариуполя отметил, что оккупанты по нескольким доносам местных жителей задержали любителей распивать алкогольные напитки в общественных местах в надежде поймать проукраинских подростков.

[ + – ] В Мариуполе россияне инсценировали арест детей, исполнявших гимн Украины

Напомним, несколькими днями ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о задержании россиянами несовершеннолетних детей, которые в общественных местах исполняли гимн Украины. Оккупанты сняли пропагандистский видеоролик с участием подростков, которых также обвинили в распитии алкоголя и выкрикивании "нацистских лозунгов".

Также сообщалось, что мирные жители Мариуполя устроили массовые акции протеста из-за отсутствия электричества и водоснабжения. Горожане пожаловались, что оккупационные власти не хотят восстанавливать коммуникации после обстрелов и боевых действий, из-за чего гражданам приходится жить без благ цивилизации.