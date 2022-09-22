Фейковий арешт: ЗС РФ не змогли зловити в Маріуполі дітей, які виконували гімн України (відео)

За словами радника мера міста, росіяни інсценували затримання підлітків, а для участі в пропагандистському ролику використали своїх дітей.

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Російські окупанти навіть протягом тижня не змогли затримати в Маріуполі підлітків, які на вулицях міста виконували гімн України. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко.

Інсайдери та члени опору в Маріуполі підтверджують, що ЗС РФ не вдалося затримати підлітків, які в громадських місцях виконували гімн України.

Росіяни, за словами Андрющенка, протягом тижня проводили посилені розшукові дії, проте не змогли виявити проукраїнських дітей. Для прикриття свого провалу окупанти зняли пропагандистський ролик із інсценованим арештом підлітків, а на головні "ролі" запросили власних дітей і їхніх друзів.

"Саме тому на відео частина облич розмита — тому що це діти окупантів у поліції. А невідомі патріоти так і залишилися невідомими. Принаймні для окупаційної влади", — додав Андрющенко у своїй публікації.

Радник мера Маріуполя зазначив, що окупанти за кількома доносами місцевих жителів затримали любителів розпивати алкогольні напої в громадських місцях, сподіваючись зловити проукраїнських підлітків.

[ + – ] У Маріуполі росіяни інсценували арешт дітей, які виконували гімн України

Нагадаємо, кількома днями раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про затримання росіянами неповнолітніх дітей, які в громадських місцях виконували гімн України. Окупанти зняли пропагандистський відеоролик за участю підлітків, яких також звинуватили в розпиванні алкоголю та вигукуванні "нацистських гасел".

Також повідомлялося, що мирні жителі Маріуполя влаштували масові акції протесту через відсутність електрики та водопостачання. Містяни поскаржилися, що окупаційна влада не хоче відновлювати комунікації після обстрілів і бойових дій, через що громадянам доводиться жити без благ цивілізації.