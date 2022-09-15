Жителі Маріуполя вийшли на протести через відсутність води й електрики (відео)

Містяни скаржаться не лише на відсутність елементарних умов проживання, а й на абсолютну бездіяльність міської "влади".

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У тимчасово окупованому Маріуполі мешканці трьох будинків на проспекті Перемоги вийшли на протести до будівлі "Азовжитлокомплекс". Маріупольці скаржаться на те, що "адміністрація" та комунальні служби відмовляються ремонтувати комунікації, через що люди живуть без води й електрики. Про це йдеться в Telegram Маріупольської міської ради.

До посту прикріплено відео, де очевидець розповідає, що місцеві жителі вийшли на протестну акцію, оскільки окупаційна влада абсолютно не діє та не збирається вирішувати нагальні проблеми мешканців міста в момент, коли наближаються холоди.

Також повідомляється, що, за словами мешканців будинків, уже третій місяць відсутня вода й електрика, оскільки комунальники відмовляються ремонтувати порив на вулиці та розбиту підстанцію.

За даними Маріупольської міськради, схожа ситуація і в інших районах міста. Маріупольці обурюються не лише відсутністю елементарних умов проживання, а й мовчанням представників так званої міської влади. У коментарях місцевих Telegram-каналів користувачі пишуть, що пропонують вирішувати проблеми власними силами.

"ЖЕК не діє. Пропонує найняти майстра власним коштом. Для чого ця контора? Ми, як печерні, люди без води, світла вже третій місяць", — пишуть обурені містяни.

У відповідь на офіційний запит комунальні "служби ДНР" відповіли, що ремонтні роботи виконати поки що не можна, оскільки невідомо, чи будуть будинки на адресах проспект Перемоги 72, 74 та 76 у майбутньому зносити чи ні.

"Для початку відновлювальних робіт на Вашу адресу Філії "МПУ ВКГ" ГУП ДНР "Вода Донбасу" необхідно переконатися в тому, що ці будинки не будуть знесені", — письмово відповіли у водоканалі.

Нагадаємо, що в Маріуполі наростає активність партизанських рухів. Як повідомила пресслужба Маріупольської міськради, на вулицях почали з'являтися літери українського алфавіту "Ї", які вважають символом опору в місті.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 6 вересня заявив, що російська окупаційна влада готується провести в місті й Маріупольському районі мобілізацію. За його словами, хвиля мобілізації розпочнеться у 20 числах вересня, тому мер закликав мешканців евакуюватися до введення заборони на виїзд.