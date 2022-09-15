Жители Мариуполя вышли на протесты из-за отсутствия воды и электричества (видео)

Горожане жалуются не только на отсутствие элементарных условий проживания, но и на абсолютное бездействие городских "властей".

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Во временно оккупированном Мариуполе жители трех домов по проспекту Победы вышли на протесты к зданию "Азовжитлокомплекс". Мариупольцы жалуются на то, что "администрация" и коммунальные службы отказываются ремонтировать коммуникации, из-за чего люди живут без воды и электричества. Об этом говорится в Telegram Мариупольского городского совета.

К посту прикреплено видео, где очевидец рассказывает, что местные жители вышли на протестную акцию, поскольку оккупационные власти абсолютно бездействуют и не собираются решать насущных проблем жителей города в момент когда близятся холода.

Также сообщается, что по словам жителей домов уже третий месяц отсутствует вода и электричество, поскольку коммунальщики отказываются ремонтировать порыв на улице и разбитую подстанцию.

По данным Мариупольского горсовета похожая ситуация и в других районах города. Мариупольцы возмущаются не только отсутствием элементарных условий проживания, но и молчанием представителей так называемой городской власти. В комментариях местных Telegram-каналов пользователи пишут, что им предлагают решать проблемы собственными силами.

"ЖЭК бездействует. Предлагает нанять мастера за свои средства. Для чего эта контора? Мы как пещерные люди без воды, света уже третий месяц", — пишут возмущенные горожане.

В ответ на официальный запрос коммунальные "службы ДНР" ответили, что ремонтные работы выполнить пока нельзя, поскольку неизвестно, будут ли дома по адресам проспект Победы 72, 74 и 76 в будущем сносить или нет.

"Для начала восстановительных работ по Вашему адресу Филиалу "МПУ ВКХ" ГУП ДНР "Вода Донбасса" необходимо убедиться в том, что данные дома не будут снесены", — письменно ответили в водоканале.

Напомним, что в Мариуполе нарастает активность партизанских движений. Как сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета, на улицах стали появляться буквы украинского алфавита "Ї", которые считают символом сопротивления в городе.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 6 сентября заявил, что российские оккупационные власти готовятся провести в городе и Мариупольском районе мобилизацию. По его словам, волна мобилизации начнется в 20 числах сентября, поэтому мэр призвал жителей эвакуироваться до введения запрета на выезд.