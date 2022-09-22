Европейская компания MBDA показала новые платформы для высокоточных ракет Brimstone (фото)

Новинки способны запускать сразу по 8 управляемых ракет, которые могут уничтожать бронированные цели врага на больших дистанциях.

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Европейский ракетный производитель MBDA представили новый ракетный вариант БТР Brimstone Boxer и Supacat GMT на выставке Defence Vehicles Dynamics. Об этом сообщает Defence Blog.

Разработки создаются в кооперации с компанией RBSl. Бронемашина Boxer имеет на борту ракетную установку для запуска сразу 8 управляемых ракет Brimstone. Это позволит наносить высокоточные удары по бронированным целям противника на больших дистанциях. Ракета захватывает цель и самостоятельно поражает ее, экипажу не нужно ее дополнительно вести к цели. БТР разработан в ответ на потребность в Королевской армии Великобритании.

[ + – ] Boxer с установкой на 8 ракет Brimstone

Машина Supacat — это универсальная платформа, на, которую можно интегрировать различное оборудование. Она является модульной, что и позволяет ставить на нее разные модули военного назначения. Платформа также оснащается пусковой установкой на 8 ракет. Она может интегрироваться с имеющимися системами управления на поле боя, например с MANTIS Battlefield Managment System.

[ + – ] Supacat - это модульная платформа

Отметим ракеты Brimstone имеются на вооружении украинской армии. Их интегрировали на легкие грузовики.

Напомним, о передаче ракет Brimstone стало известно в конце апреля. Одна из главных проблем на пути передачи была интеграция ракет на легкий наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что в 2023 году ВСУ получат не менее 2,3 млрд долларов от Великобритании. Это входит в программу долгосрочной поддержки Украины.