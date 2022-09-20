Многомиллиардный проект: СМИ узнали, сколько Британия выделит денег на ВСУ в 2023 году
Союзники премьер-министра Лиз Трасс в общении с журналистами заявили о крупнейшей поставке боеприпасов после Второй мировой войны на прошлой неделе. Великобритания на следующий год заложила пакет военной помощи для долгосрочной поддержки Украины.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на этой неделе сообщит мировым лидерам о предоставлении Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,63 млрд долларов) военной помощи Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times.
В понедельник, 20 сентября, Лиз Трасс отправится в Нью-Йорк, где озвучил обязательства по поддержке Украины на длительный период. Как указывает Financial Times, это станет первой зарубежной поездкой в качестве премьер-министра Великобритании. Трасс готовится провести переговоры с президентом США Джо Байденом.
Кроме этого, во вторник, 21 сентября, Трасс проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Деньги собираются отправить Украине в 2023 году. Выступая перед поездкой, Трасс пообещала Украине поддержку на каждом этапе пути.
Военная помощь Великобритании для ВСУ — насколько она эффективна?
Великобритания обучила 27 000 военнослужащих Украины с 2015 года и предоставила сотни ракет, 5 систем ПВО, 120 бронированных машин и другую технику, напоминает издание.
Союзники Трасс в общении с газетой отметили, что на прошлой неделе была осуществлена крупнейшая коммерческая транспортировка боеприпасов после Второй мировой войны. Еще десятки тысяч артиллерийских снарядов от Великобритании уже попали на фронт.
В марте Великобритания предоставила Украине пакет военной помощи на 25 млн фунтов стерлингов ($33 млн) и 6 тыс. противотанковых ракет. В этом же месяце британские военные согласились отправить ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы StarStreak.
Великобритания в конце июня удвола военную помощь Украине, предоставив 1 млрд фунтов стерлингов ($1,2 млрд) на системы ПВО, беспилотники и оборудование для радиоэлектронной борьбы. Этот пакет помощи способствовал переходу ВСУ от обороны в контрнаступление.
Напомним, что Пентагон занимается подготовкой плана поддержки Вооруженных сил Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективах. США рассчитывают на длительный сценарий войны.