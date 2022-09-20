Багатомільярдний проєкт: ЗМІ дізналися, скільки Британія виділить грошей на ЗСУ у 2023 році

Союзники прем'єр-міністра Ліз Трасс у спілкуванні з журналістами заявили про найбільше постачання боєприпасів після Другої світової війни минулого тижня. Великобританія наступного року заклала пакет військової допомоги для довгострокової підтримки України.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс цього тижня повідомить світових лідерів про надання Україні щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,63 млрд доларів) військової допомоги Україні. Про це пише британська газета Financial Times.

У понеділок, 20 вересня, Ліз Трасс вирушить до Нью-Йорка, де озвучив зобов'язання щодо підтримки України на тривалий період. Як вказує Financial Times, це стане першою закордонною поїздкою як прем'єр-міністр Великобританії. Трасс готується провести переговори із президентом США Джо Байденом.

[ + – ] Ліз Трасс у Нью-Йорку поговорить із Джо Байденом

Крім цього, у вівторок, 21 вересня, Трасс проведе переговори із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Гроші збираються надіслати Україні 2023 року. Виступаючи перед поїздкою, Трасс пообіцяла Україні підтримку на кожному етапі колії.

Військова допомога Великобританії для ЗСУ — наскільки вона ефективна?

Великобританія навчила 27 000 військовослужбовців України з 2015 року та надала сотні ракет, 5 систем ППО, 120 броньованих машин та іншу техніку, нагадує видання.

Союзники Трасс у спілкуванні з газетою зазначили, що минулого тижня здійснено найбільше комерційне транспортування боєприпасів після Другої світової війни. Ще десятки тисяч артилерійських снарядів від Великої Британії вже потрапили на фронт.

У березні Великобританія надала Україні пакет військової допомоги на 25 млн фунтів стерлінгів ($33 млн) і 6 тис. протитанкових ракет. Цього ж місяця британські військові погодилися відправити ЗСУ переносні зенітно-ракетні комплекси StarStreak.

Великобританія наприкінці червня подвоїла військову допомогу Україні, надавши 1 млрд фунтів стерлінгів ($1,2 млрд) на системи ППО, безпілотники та обладнання для радіоелектронної боротьби. Цей пакет допомоги сприяв переходу ЗСУ від оборони до контрнаступу.

Нагадаємо, що Пентагон займається підготовкою плану підтримки Збройних сил України у середньостроковій та довгостроковій перспективах. США розраховують на тривалий сценарій війни.