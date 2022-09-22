Європейська компанія MBDA показала нові платформи для високоточних ракет Brimstone (фото)

Новинки здатні запускати відразу по 8 керованих ракет, які можуть знищувати броньовану ціль ворога на великих дистанціях.

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Європейський ракетний виробник MBDA представили новий ракетний варіант БТР Brimstone Boxer та Supacat GMT на виставці Defence Vehicles Dynamics. Про це повідомляє Defence Blog.

Розробки створюються у кооперації з компанією RBSl. Бронемашина Boxer має на борту ракетну установку для запуску одразу 8 керованих ракет Brimstone. Це дозволить завдавати високоточних ударів по броньованих цілях противника на великих дистанціях. Ракета захоплює ціль та самостійно вражає її, екіпажу не потрібно її додатково вести до мети. БТР розроблений у відповідь на потребу Королівської армії Великобританії.

[ + – ] Boxer з установкою на 8 ракет Brimstone

Машина Supacat — це універсальна платформа, на яку можна інтегрувати різне обладнання. Вона є модульною, що дозволяє ставити на неї різні модулі військового призначення. Платформа також оснащується пусковою установкою на 8 ракет. Вона може інтегруватися з системами управління на полі бою, наприклад з MANTIS Battlefield Managment System.

[ + – ] Supacat – це модульна платформа

Зазначимо ракети Brimstone на озброєнні української армії. Їх інтегрували на легкі вантажівки.

Нагадаємо, про передачу ракет Brimstone стало відомо наприкінці квітня. Однією з головних проблем шляху передачі була інтеграція ракет на легкий наземний транспорт.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році ЗСУ отримають не менш як 2,3 млрд доларів від Великобританії. Це входить до програми довгострокової підтримки України.