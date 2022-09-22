Технологичный прорыв. В Израиле испытали новую протикорабельную ракету Gabriel 5 (видео)

Ракета способна поражать цели на дистанции не менее 200 км и при любой погоде. Запуск проводился с новейшего корвета Magen Sa'ar 6, который оснащается новой версией "Железного купола".

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В Израиле провели испытание противокорабельной ракеты Gabriel 5 на новейшем корвете Magen Sa'ar 6. Об этом сообщает Defense Brief.

Успешные испытания противокорабельной ракеты уже назвали технологическим прорывом в области морской обороны. Gabriel 5 является продуктом военных инженеров компании IAI и Минобороны Израиля. В ходе испытаний противокрабельная ракета успешно поразила цель.

Ракета Gabriel 5 — это последнее поколение противокорабельных ракет, разработанных Israel Aerospace Industries. Дальность поражения составляет не менее 200 км при любых погодных условиях. Первая версия ракеты была разработана в 1960-х годах.

Стоит отметить, что уникальна в испытаниях не только ракета, но и судно, с которого она запускалась. Magen Sa'ar 6 — это один из первых кораблей с новой версией "Железного купола" — C-Dome. Сами судна строит немецкая компания Thyssenkrupp Marine Systems. Также корвет получил новое 76-мм орудие Oto Melara и торпедные пусковые установки. Корабли имеют стелс-технологии, которые должны уменьшать его видимость для радаров. Задача корветов — защита эксклюзивной экономической зоны Израиля и газовых платформ в Средиземном море.

Напомним, Израиль передал Украине разведданные об иранских дронах Shahed-136, которые есть у ВС РФ.

Ранее в США успешно испытали гиперзвуковую ракету AGM-183A после серии неудачных запусков в течении всего 2022 года.