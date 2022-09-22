Технологічний прорив. В Ізраїлі випробували нову протикорабельну ракету Gabriel 5 (відео)

Ракета здатна вражати цілі на дистанції не менш як 200 км і за будь-якої погоди. Запуск проводився з найновішого корвета Magen Sa'ar 6, який оснащується новою версією "Залізного купола".

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В Ізраїлі провели випробування протикорабельної ракети Gabriel 5 на новітньому корветі Magen Sa'ar 6. Про це повідомляє Defense Brief.

Успішні випробування протикорабельної ракети вже назвали технологічним проривом у сфері морської оборони. Gabriel 5 є продуктом військових інженерів компанії IAI та Міноборони Ізраїлю. У ході випробувань протикорабельна ракета успішно вразила ціль.

Ракета Gabriel 5 — це останнє покоління протикорабельних ракет, розроблених Israel Aerospace Industries. Дальність ураження становить не менш як 200 км за будь-яких погодних умов. Перша версія ракети розроблена у 1960-х роках.

Варто зазначити, що унікальна у випробуваннях не лише ракета, а й судно, з якого вона запускалася. Magen Sa'ar 6 — це один з перших кораблів з новою версією "Залізного купола" — C-Dome. Самі судна будує німецька компанія Thyssenkrupp Marine Systems. Також корвет отримав нову 76-мм зброю Oto Melara та торпедні пускові установки. Кораблі мають стелс-технології, які мають зменшувати його видимість для радарів. Завдання корветів — захист ексклюзивної економічної зони Ізраїлю та газових платформ у Середземному морі.

Нагадаємо, Ізраїль передав Україні розвіддані про іранські дрони Shahed-136, які є у ЗС РФ.

Раніше у США успішно випробували гіперзвукову ракету AGM-183A після серії невдалих запусків упродовж всього 2022 року.