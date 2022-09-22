"Референдумы" в Украине: сколько оккупанты обещают платить их участникам

Больше всего россияне обещают заплатить тем украинцам, которые согласятся на псевдореферендумах исполнять обязанности председателей районных избирательных комиссий. Речь идет о сумме в 150 тысяч рублей.

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Российские оккупанты обещают платить от 40 тысяч до 150 тысяч рублей организаторам и участникам псевдореферендумов в Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях Украины. Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

По его словам, член избирательной комиссии на псевдореферендуме получит однократно 40 тысяч российских рублей (24,7 тыс. грн).

Членам районной комиссии обещают сумму в 100 тысяч рублей. Это эквивалентно почти 62 тысячам украинских гривен.

Наибольшую сумму российские оккупанты обещают тем украинцам, которые согласятся на псевдореферендумах исполнять обязанности председателей районных избирательных комиссий. Такие люди получат 150 тысяч рублей (92, 9 тыс. грн).

В свою очередь Петр Андрющенко напомнил о том, что за участие в фейковых референдумах, которые де-факто узаконивают аннексию Россией украинских территорий, Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

"То есть, цена 15 лет украинской тюрьмы максимально 75 тыс. грн. То есть 13,9 грн. за каждый день тюремного заключения", — написал Андрющенко.

Он также задал жителям мариуполя риторический вопрос о том, неужели они настолько дешево оценивают собственную свободу.

Ране Фокус писал о том, зачем Путину "референдумы" и мобилизация. Голосование на оккупированных территориях россияне решили проводить несколько дней (23-27 сентября), вне "избирательных участков" – это, мол, поможет избежать скопления людей. Однако в один из дней все-таки проведут и привычное – с "голосованием" бюллетенями на одном из них.

Также мы информировали наших читателей о том, что боевики "Л/ДНР" хотят привлечь несовершеннолетних детей для "референдума". В "голосовании", по задумке коллаборантов, могут участвовать дети в возрасте от 13 до 17 лет.