"Референдуми" в Україні: скільки окупанти обіцяють платити їх учасникам

Найбільше росіяни обіцяють заплатити тим українцям, які погодяться на псевдореферендумах виконувати обов’язки голів районних виборчих комісій. Йдеться про суму 150 тисяч рублів.

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Російські окупанти обіцяють платити від 40 тисяч до 150 тисяч рублів організаторам та учасникам псевдореферендумів у Запорізькій, Донецькій, Луганській та Херсонській областях України. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, член виборчої комісії на псевдореферендумі отримає одноразово 40 тисяч рублів (24,7 тис. грн).

Членам районної комісії обіцяють суму у 100 тисяч рублів. Це еквівалентно майже 62 тисячам українських гривень.

Найбільшу суму російські окупанти обіцяють тим українцям, які погодяться на псевдореферендумах виконувати обов’язки голів районних виборчих комісій. Такі люди отримають 150 тисяч рублів (92, 9 тис. грн).

Зі свого боку Петро Андрющенко нагадав про те, що за участь у фейкових референдумах, які фактично узаконюють анексію Росією українських територій, Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

"Тобто ціна 15 років української в'язниці максимально 75 тис. грн. Тобто 13,9 грн за кожен день тюремного ув'язнення", — написав Андрющенко.

Він також поставив мешканцям Маріуполя риторичне питання про те, чи вони настільки дешево оцінюють власну свободу.

Раніше Фокус писав про те, навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація. Голосування на окупованих територіях росіяни вирішили проводити кілька днів (23-27 вересня), поза "виборчими дільницями" — це, мовляв, допоможе уникнути скупчення людей. Однак одного дня все-таки проведуть і звичне — з "голосуванням" бюлетенями на одному з них.

Також ми інформували наших читачів, що бойовики "Л/ДНР" хочуть залучити неповнолітніх дітей для "референдуму". У "голосуванні", за задумом колаборантів, можуть брати участь діти віком від 13 до 17 років.