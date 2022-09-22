Международная защита: Германия предоставит убежище дезертирам из России, — глава МВД

Некоторые политики в ФРГ считают, что власти Германии, как европейской страны, должны предоставить убежище противникам путинского режима.

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что страна готова принять россиян, отказавшихся участвовать в мобилизации, при определенных обстоятельствах. Об этом глава ведомства рассказала в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает Bloomberg.

По ее словам, для Германии это нормальная практика, поскольку, как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии получают в Германии международную защиту.

"Любой, кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии из-за политического преследования", — заявила Фезер.

Издание Der Spiegel пишет, что немецкие политики из Свободной демократической партии (СвДП) поддержали идею предоставления убежища в Германии гражданам РФ, которые хотят избежать мобилизации. Секретарь фракции СвДП в Бундестаге Йоханнес Фогель отметил, что любой гражданин РФ, кому грозит мобилизация и кто отказывается идти на войну, может рассчитывать на убежище в Германии.

"Любой, кому грозит мобилизация и кто не хочет участвовать в военных преступлениях Путина, выступает против путинского режима. Как европейцы, мы должны предоставить убежище противникам путинского режима и невиновным дезертирам", — отметил Фогель.

С его мнением согласен Робин Вагенер, отвечающий за вопросы внешней политики немецкой партии "зеленых". По его словам, россиянам выступающим против путинского режима, в частности представителям оппозиции и журналистам, необходимо предоставлять убежище, чтобы они могли продолжить свою работу по построению демократической России.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана не будут предоставлять вид на жительство российским гражданам, которые убегают от объявленной в РФ частичной мобилизации. Всем россиянам, которые захотят переехать в Казахстан, необходимо иметь при себе все соответствующие документы.

По данным белорусских СМИ, силовые структуры Беларуси получили устное распоряжение отлавливать россиян призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации. Журналисты отмечают, что многие военнообязанные решили спрятаться от призыва в Беларуси, считая, что это другая страна, в которой не действуют российские законы.