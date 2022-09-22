Міжнародний захист: Німеччина надасть притулок дезертирам із Росії, — глава МВС

Деякі політики у ФРН вважають, що влада Німеччини, як європейської країни, має надати притулок противникам путінського режиму.

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Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що країна готова прийняти росіян, які відмовилися брати участь у мобілізації, за певних обставин. Про це глава відомства розповіла в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє Bloomberg.

За її словами, для Німеччини це нормальна практика, оскільки, як правило, дезертири, яким загрожують жорстокі репресії, отримують у Німеччині міжнародний захист.

"Кожен, хто мужньо виступає проти путінського режиму і тому наражає себе на велику небезпеку, може подати заяву про надання притулку в Німеччині через політичне переслідування", — заявила Фезер.

Видання Der Spiegel пише, що німецькі політики зі Вільної демократичної партії (ВДП) підтримали ідею надання притулку в Німеччині громадянам РФ, які хочуть уникнути мобілізації. Секретар фракції ВДП у Бундестазі Йоханнес Фогель зазначив, що будь-який громадянин РФ, кому загрожує мобілізація і хто відмовляється йти на війну, може розраховувати на притулок у Німеччині.

"Кожен, кому загрожує мобілізація і хто не хоче брати участь у воєнних злочинах Путіна, виступає проти путінського режиму. Як європейці, ми повинні надати притулок противникам путінського режиму та невинним дезертирам", — зазначив Фогель.

На його думку, згоден Робін Вагенер, який відповідає за питання зовнішньої політики німецької партії "зелених". За його словами, росіянам, які виступають проти путінського режиму, зокрема представникам опозиції та журналістам, необхідно надавати притулок, щоб вони могли продовжити свою роботу з побудови демократичної Росії.

Раніше повідомлялося, що влада Казахстану не надаватиме посвідки на проживання російським громадянам, які тікають від оголошеної у РФ часткової мобілізації. Всім росіянам, які захочуть переїхати до Казахстану, необхідно мати при собі відповідні документи.

За даними білоруських ЗМІ, силові структури Білорусі отримали усне розпорядження відловлювати росіян призовного віку, які ухиляються від мобілізації. Журналісти зазначають, що багато військовозобов'язаних вирішили сховатися від призову в Білорусі, вважаючи, що це інша країна, в якій не діють російські закони.