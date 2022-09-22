Зеленский объяснил, почему война для Украины не закончится с падением Путина

По словам президента Украины, преемник лидера РФ может продолжить его антиукраинскую и агрессивную политику на международной арене.

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Физическое устранение президента РФ Владимира Путина от власти и падение его режима не будет означать для Украины автоматическое окончание войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкому порталу Bild.

Лидер Украины объяснил, что не связывает окончание полномасштабных боевых действий на территории Украины с падением путинского режима в России.

Зеленский уверен, что преемник нынешнего лидера РФ будет придерживаться в отношении "украинского вопроса" той же позиции, что и Путин.

На изменение во внешней политике России не повлияет ни возраст, ни пол будущего президента страны. Ведь при этом неизменной останется агрессивная доктрина, согласно которой РФ строит свои отношения с другими государствами на международной арене.

По словам украинского президента, будущий российский лидер должен "перевернуть свой мозг" так, чтоб вся страна захотела жить в мире и уважительно относилась к границам и суверенитету стран-соседок.

Владимир Зеленский также добавил, что режим Владимира Путина априори ожидает крах. Однако точный временной промежуток, когда это произойдет, зависит только от самих россиян. А пока Владимир Путин остается в президентском кресле, у Украины нет надежды на прекращение войны дипломатическим путем.

Президент Украины отдельно подчеркнул, что наша страна должна становиться более мощной на поле боя, ведь противник (Российская Федерация, — ред.) понимает только язык силы.

Напомним, Владимир Зеленский собрал Ставку, где обсудил ответ на мобилизацию в РФ и "референдумы". В заседании приняли участие главы силовых ведомств, министры и командующие ВСУ. Участники рассмотрели вероятный характер боевых действий ВС РФ в ближайшее время и проанализировали обеспечение ВСУ оружием и боеприпасами.

Фокус также писал о том, что 19 сентября Владимир Зеленский рассказал, что провел Ставку. По его словам, ее собирают каждый раз, когда есть "существенные новости" с фронта. Президент тогда также отметил, что сейчас очень важно сохранить темп наступления.