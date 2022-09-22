Зеленський пояснив, чому війна для України не закінчиться із падінням Путіна

За словами президента України, наступник лідера РФ може продовжити його антиукраїнську та агресивну політику на міжнародній арені.

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Фізичне усунення президента РФ Володимира Путіна від влади та падіння його режиму не означатиме для України автоматичного закінчення війни. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю німецькому порталу Bild.

Лідер України пояснив, що не пов'язує закінчення повномасштабних бойових дій на території України із падінням путінського режиму в Росії.

Зеленський упевнений, що наступник нинішнього лідера РФ дотримуватиметься щодо "українського питання" тієї ж позиції, що й Путін.

На зміну у зовнішній політиці Росії не вплине ні вік, ні стать майбутнього президента країни. Адже при цьому незмінною залишиться агресивна доктрина, за якою РФ будує свої відносини з іншими державами на міжнародній арені.

За словами українського президента, майбутній російський лідер має "перевернути свій мозок" так, щоб вся країна захотіла жити у світі та шанобливо ставилася до кордонів та суверенітету країн-сусідок.

Володимир Зеленський також додав, що режим Володимира Путіна апріорі очікує на крах. Однак точний часовий проміжок, коли це станеться, залежить лише від самих росіян. А поки Володимир Путін залишається у президентському кріслі, Україна не має надії на припинення війни дипломатичним шляхом.

Президент України окремо наголосив, що наша країна має ставати потужнішою на полі бою, адже противник (Російська Федерація, — ред.) розуміє лише мову сили.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зібрав Ставку, де обговорив відповідь на мобілізацію в РФ та "референдуми". У засіданні взяли участь глави силових відомств, міністри та командувачі ЗСУ. Учасники розглянули ймовірний характер бойових дій ЗС РФ найближчим часом та проаналізували забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами.

Фокус також писав про те, що 19 вересня Володимир Зеленський розповів, що провів Ставку. За його словами, її збирають щоразу, коли є "істотні новини" з фронту. Президент також зазначив, що зараз дуже важливо зберегти темп наступу.