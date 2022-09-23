"Нельзя жертвовать жизнями украинцев": Пентагон ускорит передачу больших БПЛА Украине, — Reuters

В Пентагоне также заявили, что заключили контракт на производство гиперзвуковых крылатых ракет на сумму в более 985 млн долларов.

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Семнадцать членов Конгресса попросили министра обороны США Ллойда Остина ускорить поставки больших боевых беспилотников Украине. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что план администрации Байдена продать Украине четыре больших вооруженных беспилотника столкнулся с проблемой в июне из-за опасений, что сложное оборудование для наблюдения беспилотной воздушной системы может попасть в руки россиян.

Источники сообщили журналистам, что техническое возражение против продажи было выдвинуто во время более глубокой проверки Администрацией безопасности оборонных технологий Пентагона, группой, отвечающей за защиту дорогостоящих технологий.

Ранее план продажи беспилотников MQ-1C Grey Eagle, который циркулирует с марта, был одобрен официальными лицами США, сообщили три человека.

"Тщательная оценка рисков не должна осуществляться за счет жизней украинцев", — говорится в письме, которое получило Reuters.

Также на сайте Пентагона говорится, что ведомство заключило контракт на разработку гиперзвуковых крылатых ракет на сумму в почти 1 млрд долларов. Контракт был заключен с компанией Raytheon Missiles and Defense. Планируется, что работы будут окончены к 2027 году.

Ранее редакция Фокуса сообщала, что ВСУ осваивают американский аналог РПГ-7. Разработка США имеет целый ряд преимуществ над советскими РПГ-7. Например, большую прицельную дальность, наличие планки Пикатинни, больший ресурс ствола и целый ряд других. С начала полномасштабного вторжения Штаты активно поставляют гранатометы в ВСУ.

Еще напомним, что США всерьез отнеслись к ядерным угрозам Путина. РФ, по данным Пентагона, планирует мобилизировать в армию вдвое большее количество человек, чем было задействовано в начале полномасштабного вторжения в Украину ранее.