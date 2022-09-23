"Не можна жертвувати життями українців": Пентагон прискорить передачу великих БПЛА Україні, — Reuters

У Пентагоні також заявили, що уклали контракт на виробництво гіперзвукових крилатих ракет на суму понад 985 млн доларів.

Related video

Сімнадцять членів Конгресу попросили міністра оборони США Ллойда Остіна прискорити постачання великих бойових безпілотників Україні. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що план адміністрації Байдена продати Україні чотири великі озброєні безпілотники зіткнувся з проблемою в червні через побоювання, що складне обладнання для спостереження безпілотної повітряної системи може потрапити до рук росіян.

Джерела повідомили журналістам, що технічне заперечення проти продажу було висунуто під час глибшої перевірки Адміністрацією безпеки оборонних технологій Пентагону, групою, яка відповідає за захист дорогих технологій.

Раніше план продажу безпілотників MQ-1C Grey Eagle, який циркулює з березня, схвалили офіційні особи США, повідомили троє людей.

"Ретельна оцінка ризиків не повинна здійснюватися коштом життів українців", — йдеться у листі, який отримав Reuters.

Також на сайті Пентагону йдеться, що відомство уклало контракт на розробку гіперзвукових крилатих ракет на суму майже 1 млрд доларів. Контракт було укладено із компанією Raytheon Missiles and Defense. Планується, що роботи буде закінчено до 2027 року.

Раніше редакція Фокуса повідомляла, що ЗСУ освоюють американський аналог РПГ-7. Розробка США має низку переваг над радянськими РПГ-7. Наприклад, велику прицільну дальність, наявність планки Пікатінні, більший ресурс стовбура та низку інших. З початку повномасштабного вторгнення Штати активно постачають гранатомети до ЗСУ.

Ще нагадаємо, що США серйозно поставилися до ядерних загроз Путіна. РФ, за даними Пентагону, планує мобілізувати до армії вдвічі більшу кількість людей, ніж було залучено на початку повномасштабного вторгнення в Україну раніше.