ЗСУ освоюють американський аналог РПГ-7: чим PSRL-1 кращий за радянський оригінал (фото)

Розробка США має низку переваг над радянськими РПГ-7. Наприклад, велику прицільну дальність, наявність планки Пікатінні, більший ресурс ствола та низку інших. З початку повномасштабного вторгнення Штати активно постачають гранатомети до ЗСУ.

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Фронтові піхотинці української армії освоюють американську версію РПГ-7 — PSRL-1, яка отримала низку покращень. Про це повідомляє АрміяInform.

Україна отримала із США модернізований РПГ-7. PSLR-1 — це Precision Shoulder-Fired Rocket Launcher. Він створений для партнерів Штатів з НАТО. Наша країна має статус партнера із розширеними можливостями з 2020 року.

Боєць із позивним "Академік" каже, що військові з його підрозділу вже застосовували американський PLSR-1. З чотирьох пострілів три виявилися результативними. Вогонь вівся осколково-фугасними та кумулятивними ракетними снарядами. Тепер військовослужбовці освоюють тандемні боєприпаси, які вдвічі важчі. Через це складніше цілитися, також змінюється траєкторія польоту снаряда.

[ + – ] Військові інструктори із тандемними снарядами

У чому переваги PSRL-1 над РПГ-7?

Перші PSRL-1 почали надходити в Україну ще у 2017 році на озброєння Нацгвардії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Штати почали активно постачати модернізацію РПГ-7. Відмінною особливістю американської версії є наявність планки Пікатінні, які дають змогу встановлювати приціли на РПГ.

[ + – ] PSRL-1 має універсальний приціл та більший ресурс ствола

Важливою відмінністю є те, що американська версія на 35 см коротша за РПГ-7 — це дозволяє швидше і точніше вести стрільбу через укриття. Оптичний приціл має три варіанти для ведення вогню:

вдень

за поганої видимості

вночі

Такої універсальності РПГ-7 немає. Там потрібний окремий приціл для кожної із ситуацій. Боєць "Дуб" каже, що PSRL-1 має стандартний приціл коліматора для ближнього бою в комплекті.

Крім цього радянські гранатомети мають ресурс на 500-1000 пострілів, причому 1000 лише у модернізованих РПГ-7. А в американського ресурс ствола становить 1000-2000 пострілів. Заряджальна камера там цілісна і потовщена.

І найголовніша перевага PSLR-1 — це прицільна дальність стрільби. Осучаснені РПГ-7 можуть стріляти до 500 метрів з максимальною дальністю 800 м. А PSRL до 850 метрів прицільно і 1200 метрів максимально. Також американський РПГ можна "підігнати" під себе завдяки пістолетній ручці.

Нагадаємо, у червні Україна закупила у Німеччині майже 3000 протитанкових комплексів Matador. Також до ЗСУ надійшли болгарські протитанкові гранатомети СПГ-9 Warrior.