ВСУ осваивают американский аналог РПГ-7: чем PSRL-1 лучше советского оригинала (фото)

Разработка США имеет целый ряд преимуществ над советскими РПГ-7. Например, большую прицельную дальность, наличие планки Пикатинни, больший ресурс ствола и целый ряд других. С начала полномасштабного вторжения Штаты активно поставляют гранатометы в ВСУ.

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Фронтовые пехотинцы украинской армии осваивают американскую версию РПГ-7 — PSRL-1, которая получила ряд улучшений. Об этом сообщает АрміяInform.

Украина получила из США модернизированный РПГ-7. PSLR-1 — это Precision Shoulder-Fired Rocket Launcher. Он создан для партнеров Штатов по НАТО. Наша страна имеет статут партнера с расширенными возможностями с 2020 года.

Боец с позывным "Академик" говорит, что военные из его подразделения уже применяли американский PLSR-1. Из четырех выстрелов три оказались результативными. Огонь велся осколочно-фугасными и кумулятивными ракетными снарядами. Теперь военнослужащие осваивают тандемные боеприпасы, которые в два раза тяжелее. Из-за этого сложнее целиться, вдобавок меняется траектория полета снаряда.

[ + – ] Военные инструкторы с тандемными снарядами

В чем преимущества PSRL-1 над РПГ-7?

Первые PSRL-1 начали поступать в Украину еще в 2017 году на вооружение Нацгвардии. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Штаты начали активно поставлять модернизацию РПГ-7. Отличительной особенностью американской версии является наличие планки Пикатинни, которые позволяют устанавливать прицелы на РПГ.

[ + – ] PSRL-1 имеет универсальный прицел и больший ресурс ствола

Немаловажным отличием является то, что американская версия на 35 см короче, чем РПГ-7 — это позволяет быстрее и более точно вести стрельбу из-за укрытия. Оптический прицел имеет три варианта для ведения огня:

днем

при плохой видимости

ночью

Такой универсальности у РПГ-7 нет. Там нужно отдельный прицел для каждой из ситуаций. Боец "Дуб" говорит, что PSRL-1 имеет стандартный коллиматорный прицел для ближнего боя в комплекте.

Кроме этого советские гранатометы имеют ресурс на 500-1000 выстрелов, при чем 1000 только у модернизированных РПГ-7. А у американского ресурс ствола составляет 1000-2000 выстрелов. Заряжающая камора там цельная и утолщена.

И самое главное преимущество PSLR-1 — это прицельная дальность стрельбы. Осовремененные РПГ-7 могут вести стрельбу до 500 метров с максимальной дальностью 800 м. А PSRL до 850 метров прицельно и 1200 метров максимально. Также американский РПГ можно "подогнать" под себя за счет пистолетной рукоятки.

Напомним, в июне Украина закупила в Германии почти 3000 противотанковых комплексов Matador. Также в ВСУ поступили болгарские противотанковые гранатометы СПГ-9 Warrior.