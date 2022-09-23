Соблюдаем правила войны: Украина не будет вести наступательные действия на РФ

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что Украина ведет исключительно оборонительную войну, и наступление будет проводить только с целью освобождения своих территорий.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью каналу ISLND TV заявила, что Украина не планирует наносить удары по территории России, поскольку ведет исключительно оборонительную войну.

Замминистра ответила на вопрос о том, почему ВСУ не могут нанести удар по России, чтобы ослабить врага.

"Наша задача освободить наши территории. Мы не агрессоры, не захватчики. Мы ведем оборонную войну, в рамках которой могут быть наступательные действия", — отметила Маляр.

По ее словам, в Харьковской Области украинская армия впервые провела такое оборонительное наступление, целью которого было освобождение оккупированных территорий.

"Наша доктрина состоит в том, что мы ведем оборонную войну, поэтому мы не будем наступать на чужие территории, мы возвращаем свое", — подчеркнула Маляр.

Она также отметила, что Украина придерживается международных правил ведения войны и не планирует никоим образом нарушать эти нормы. В то же время, любые военные действия на оккупированных территориях нельзя считать нарушением международных норм.

"Все, что оккупировано, – это наше. Мы имеем право воевать, попадать на наших территориях, потому что это наши территории", — подытожила Маляр.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате контрнаступления было освобождено 150 тысяч украинских граждан. По словам замминистра обороны Анны Маляр, на освобожденных территориях будут проводить стабилизационные мероприятия.

В ходе деоккупации украинские военные нашли документы, подтверждающие массовое дезертирство в рядах ВС РФ. В одном из освобожденных сел были найдены рапорты российских военных на отказ выполнять приказы командования и проходить дальнейшую службу по контракту.