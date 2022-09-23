Дотримуємося правил війни: Україна не вестиме наступальних дій на РФ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що Україна веде виключно оборонну війну, і наступ проводитиме лише з метою звільнення своїх територій.

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Заступник міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю каналу ISLND TV заявила, що Україна не планує завдавати ударів по території Росії, оскільки веде виключно оборонну війну.

Заступниця міністра відповіла на запитання про те, чому ЗСУ не можуть завдати удару по Росії, щоб послабити ворога.

"Наше завдання звільнити наші території. Ми не агресори, не загарбники. Ми ведемо оборонну війну, в межах якої можуть бути наступальні дії", — зазначила Маляр.

За її словами, в Харківській області українська армія вперше провела такий оборонний наступ, який мав на меті звільнення окупованих територій.

"Наша доктрина полягає в тому, що ми ведемо оборонну війну, тому ми не наступатимемо на чужі території, ми повертаємо своє", — підкреслила Маляр.

Вона також зазначила, що Україна дотримується міжнародних правил ведення війни та не планує жодним чином порушувати ці норми. Водночас будь-які воєнні дії на окупованих територіях не можна вважати порушенням міжнародних норм.

"Все, що окуповано, — це наше. Ми маємо право воювати, поцілювати на наших територіях, бо це наші території", — підсумувала Маляр.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області внаслідок контрнаступу звільнили 150 тисяч українських громадян. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на звільнених територіях проводитимуть стабілізаційні заходи.

У ході деокупації українські військові знайшли документи, що підтверджують масове дезертирство в лавах ЗС РФ. В одному зі звільнених сіл було знайдено рапорти російських військових на відмову виконувати накази командування та проходити подальшу службу за контрактом.