Танцы под советские песни с триколорами: росСМИ показали, как проходит псевдореферендум в Херсоне (видео)

Оккупанты заманивают местное население на избирательные участки концертной программой с песнями времен СССР. В большинстве своем голосовать на фейковом референдуме собрались пенсионеры.

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В оккупированном Херсоне людей на избирательные участки для участия в псевдореферендуме по "присоединению" региона к РФ завлекают советскими песнями и танцами. Видео опубликовало Российское информационное агентство "Новости".

На опубликованніх видеокадрах видно, что возле избирательного участка собрались преимущественно женщині пенсионного возраста. Один мужчина средних лет снимал происходящее на камеру смартфона. А молодая девушка в красной куртке и в очках пыталась подтанцовывать, держа в руках два маленьких флага РФ.

Одна из женщин, лицо которой не попало в кадр, исполняла для херсонцев "Песенку о хорошем настроение" из советского кинофильма "Карнавальная ночь" и песню Софии Ротару "Хуторянка".

В разгар исполнения "Хуторянки" девушка в красной куртке, блондинка в черном платье и женщина в серой куртке начали танцевать на тротуаре возле избирательного участка.

Толпа из пожилых женщин махала им российскими триколорами.

Также на видео заметно, что одна из избирательниц пришла на псевдореферендум с "кравчучкой" — тележкой для перевозки грузов, которая представляет собой складную L-образную раму с двумя колесами, на которую кладется сумка, мешок или ящик.

Напомним, накануне российские оккупанты начали запугивать население Херсона "ударом ВСУ" в день псевдореферендума. Так называемый "заместитель главы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил о том, что по оккупированной области могут нанести удар "высокоточным оружием НАТО.

Фокус также писал, что депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань считает, что "голосование о присоединении к РФ" является попыткой ударить морально по херсонцам, которые ожидают деоккупацию. При этом он напоминает, что с точки зрения международного права, проведение референдума – нелегитимное.