Танці під радянські пісні з триколорами: росЗМІ показали, як проходить псевдореферендум у Херсоні (відео)

Окупанти заманюють місцеве населення на виборчі дільниці концертною програмою з піснями часів СРСР. Здебільшого голосувати на фейковому референдумі зібралися пенсіонери.

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В окупованому Херсоні людей на виборчі дільниці для участі в псевдореферендумі щодо "приєднання" регіону до РФ приваблюють радянськими піснями й танцями. Відео опублікувало Російське інформаційне агентство "Новини".

На опублікованих відеокадрах видно, що біля виборчої дільниці зібралися переважно жінки пенсійного віку. Один чоловік середнього віку знімав те, що відбувається, на камеру смартфона. А молода дівчина в червоній куртці та в окулярах намагалася підтанцьовувати, тримаючи в руках два маленькі прапори РФ.

Одна з жінок, обличчя якої не потрапило в кадр, виконувала для херсонців "Пісеньку про гарний настрій" із радянського кінофільму "Карнавальна ніч" і пісню Софії Ротару "Хуторянка".

У розпал виконання "Хуторянки" дівчина в червоній куртці, блондинка в чорній сукні та жінка в сірій куртці почали танцювати на тротуарі біля виборчої дільниці.

Натовп із літніх жінок махав їм російськими триколорами.

Також на відео помітно, що одна з жінок прийшла на псевдореферендум із "кравчучкою" — візком для перевезення вантажів, який є складною L-подібною рамою з двома колесами, куди кладеться сумка, мішок або ящик.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти почали залякувати населення Херсона "ударом ЗСУ" в день псевдореферендуму. Так званий "заступник голови адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов заявив про те, що по окупованій області може завдати удару "високоточна зброя НАТО".

Фокус також писав, що депутат Херсонської облради Сергій Хлань вважає, що "голосування про приєднання до РФ" є спробою вдарити морально по херсонцях, які очікують на деокупацію. При цьому він нагадує, що з погляду міжнародного права проведення референдуму — нелегітимне.