США пригрозили последствиями Китаю, чтобы тот не поддерживал РФ в войне против Украины, — СМИ

Журналисты пишут, что Пекин пока не позволял себе открытой поддержки России в войне против Украины. Однако опасения могли возникнуть из-за обнаружения иранских дронов у армии РФ.

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Государственный секретарь Энтони Блинкен во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке предупредил министра иностранных дел Китая Ван И о недопустимости оказания Пекином какой-либо поддержки России в связи с ее вторжением в Украину. Об этом сообщает издание The Hill.

Сообщается, что Китай продолжает поддерживать связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако пока Пекин не позволяет себе явного одобрения войны.

В материале сказано, что Блинкен заявил, что США осуждают начатую войну России против Украины. Он подчеркнул, что Китай ожидают "последствия", если Китай окажет поддержку РФ.

"Он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются открытыми для сотрудничества с КНР там, где наши интересы пересекаются", — цитирует издание официального представителя Государственного департамента Неда Прайса.

По словам Прайса, Блинкен также заявил, что Штаты должны поддерживать открытые линии связи с Пекином, чтобы снизить напряженность из-за ситуации с Тайванем.

Отметим, что Россия также требует помощи не только у Китая, но и у Ирана. И вот в Украине ВСУ начали сбивать иранские беспилотники, которые использует российская армия. Так, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Ирану так просто не простят поставки России БПЛА. Об этом он заявил во время эфира на канале Фейгин LIVE.

По его словам, на Западе отметили то, что Исламская Республика начала помогать России вооружением.

"Сбили сегодня 6 иранских беспилотников. Это может означать 2 вещи: начали экономить ракеты или начали испробовать новые средства поражения и наши способы реакции на них", — сказал Арестович.

[ + – ] Арестович об иранских беспилотниках.

Ранее Фокус сообщал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что у США тоже есть кнопки для запуска ядерных боеголовок. Использование вооружения массового поражения против украинцев, по мнению лидера Польши, приведет к международным трибуналам и длительным тюремным срокам для властей РФ.

Еще напомним, что у Лаврова напомнили об ядерном оружии и предостерегли США от прямого конфликта с Россией. Вашингтон, как считают в российском МИД, может стать одной из сторон войны, если вмешается в полномасштабный конфликт для поддержки Украины.