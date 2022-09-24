США погрозили наслідками Китаю, щоб той не підтримував РФ у війні проти України, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Пекін поки що не дозволяв собі відкритої підтримки Росії у війні проти України. Однак побоювання могли виникнути через виявлення іранських дронів у армії РФ.

Related video

Державний секретар Ентоні Блінкен під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку попередив міністра закордонних справ Китаю Ван I про неприпустимість надання Пекіном будь-якої підтримки Росії у зв'язку з її вторгненням до України. Про це повідомляє видання The Hill.

Повідомляється, що Китай продовжує підтримувати зв'язки із президентом РФ Володимиром Путіним. Однак поки що Пекін не дозволяє собі явного схвалення війни.

У матеріалі сказано, що Блінкен заявив, що США засуджують розпочату війну Росії проти України. Він підкреслив, що Китай очікують "наслідки", якщо Китай підтримає РФ.

"Він наголосив, що Сполучені Штати залишаються відкритими для співпраці з КНР там, де наші інтереси перетинаються", — цитує видання офіційного представника Державного департаменту Неда Прайса.

За словами Прайса, Блінкен також заявив, що Штати повинні підтримувати відкриті лінії зв'язку з Пекіном, щоб знизити напруженість через ситуацію з Тайванем.

Зазначимо, що Росія також вимагає допомоги не лише Китаю, а й Ірану. І ось в Україні ЗСУ почали збивати іранські безпілотники, які використовує російська армія. Так, радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Ірану так просто не пробачать постачання Росії БПЛА. Про це він заявив під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

За його словами, на Заході наголосили на тому, що Ісламська Республіка почала допомагати Росії озброєнням.

"Збили сьогодні 6 іранських безпілотників. Це може означати 2 речі: почали економити ракети або почали випробувати нові засоби поразки та наші способи реакції на них", — сказав Арестович.

[ + – ] Арештович про іранських безпілотників.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США також мають кнопки для запуску ядерних боєголовок. Використання озброєння масової поразки проти українців, на думку лідера Польщі, призведе до міжнародних трибуналів та тривалих тюремних термінів для влади РФ.

Ще нагадаємо, що у Лаврова нагадали про ядерну зброю та застерегли США від прямого конфлікту з Росією. Вашингтон, як вважають у російському МЗС, може стати однією із сторін війни, якщо втрутиться у повномасштабний конфлікт для підтримки України.