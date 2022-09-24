"Катастрофические заявления": бывший Генсек НАТО раскритиковал Макрона за слова об Украине

По словам известного дипломата, Эммануэль Макрон слабил международное единство. По его мнению, французский лидер сейчас сожалеет о своих заявлениях.

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Дипломатические усилия президента Франции Эммануэля Макрона в ответ на войну в Украине были провалом и оказались "глубоко вредными" для Киева. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью французскому журналу Le Point.

По его словам, действия французского лидера не увенчались успехом.

Отметим, что Андерс Фог Расмуссен – бывший премьер-министр Дании. В издании Reuters пишут, что он был одним из самых высокопоставленных дипломатов в мире, пока не покинул трансатлантический оборонный альянс в 2014 году.

Сообщается, что слова Расмуссена прозвучали на фоне критики Макрона в Восточной Европе. Там заявили, что президент Франции открыто говорил с президентом РФ Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Он также предостерегал мир от "унижения" РФ.

"Макрон удивил нас в начале кризиса своим, мягко говоря, уникальным и критическим заявлением о том, что Путина нельзя унижать, и предложил возможность для выхода. Такие заявления были катастрофическими и глубоко вредными", — сказал Расмуссен.

Журналисты пишут, что Офис президента Франции не сразу ответил на запрос о комментариях. Однако в последнее время Макрон озвучивает более радикальные мысли о РФ. Правда, в речи, произнесенной на Генеральной Ассамблее ООН, французский лидер подтвердил свою убежденность в том, что мировым лидерам необходимо поддерживать диалог с Россией, добавив, что в ближайшие дни он снова поговорит с Путиным, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью, связанную с ядерными реакторами на Запорожской атомной электростанции.

Однако, как сообщается, Макрон обвинил РФ в современном империализме. Он призвал страны выступить против Москвы. Именно это можно считать изменением тона.

"Россия сейчас должна понять, что она не может навязывать свою волю военным путем", — сказал Макрон.

Но, как пишут журналисты, Расмуссен все равно выразил мнение о том, что Макрон ослабил международное единство.

Ранее Фокус сообщал, что Макрон попытался объяснить решение Путина о вторжении. По словам президента Франции, глава Кремля страдает от ресентимента и стремится к военному и политическому превосходству в постсоветских странах.

Еще напомним, что Макрон призвал реформировать Совет безопасности ООН и ограничить право вето. По словам президента Франции, право вето в Совбезе должно быть ограничено в случае массовых преступлений. При этом Макрон подчеркнул, что будет продолжать диалог с Россией.