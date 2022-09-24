"Катастрофічні заяви": колишній генсек НАТО розкритикував Макрона за слова про Україну

За словами відомого дипломата, Еммануель Макрон послабив міжнародну єдність. На його думку, французький лідер зараз шкодує про свої заяви.

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Дипломатичні зусилля президента Франції Еммануеля Макрона у відповідь на війну в Україні були провалом і виявилися "глибоко шкідливими" для Києва. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю французькому журналу " Le Point".

За його словами, дії французького лідера не мали успіху.

Зазначимо, що Андерс Фог Расмуссен – колишній прем'єр-міністр Данії. У виданні Reuters пишуть, що він був одним із найвищих дипломатів у світі, поки не залишив трансатлантичний оборонний альянс у 2014 році.

Повідомляється, що слова Расмуссена пролунали на тлі критики Макрона у Східній Європі. Там заявили, що президент Франції відкрито говорив із президентом РФ Володимиром Путіним після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Він також застерігав світ від "приниження" РФ.

"Макрон здивував нас на початку кризи своєю, м'яко кажучи, унікальною та критичною заявою про те, що Путіна не можна принижувати, і запропонував можливість для виходу. Такі заяви були катастрофічними та глибоко шкідливими", — сказав Расмуссен.

Журналісти пишуть, що Офіс президента Франції не одразу відповів на запит щодо коментарів. Проте останнім часом Макрон озвучує радикальніші думки про РФ. Щоправда, у промові, сказаній на Генеральній Асамблеї ООН, французький лідер підтвердив свою переконаність у тому, що світовим лідерам необхідно підтримувати діалог з Росією, додавши, що найближчими днями він знову поговорить з Путіним, щоб обговорити ситуацію з безпекою, пов'язану з ядерними реакторами. на Запорізькій атомній електростанції.

Проте, як повідомляється, Макрон звинуватив РФ у сучасному імперіалізмі. Він закликав країни виступити проти Москви. Саме це вважатимуться зміною тону.

"Росія зараз має зрозуміти, що вона не може нав'язувати свою волю військовим шляхом", — сказав Макрон.

Але, як пишуть журналісти, Расмуссен все одно висловив думку, що Макрон послабив міжнародну єдність.

Раніше Фокус повідомляв, що Макрон спробував пояснити рішення Путіна про вторгнення. За словами президента Франції, глава Кремля страждає від ресентименту і прагне військової та політичної переваги в пострадянських країнах.

Ще нагадаємо, що Макрон закликав реформувати Раду безпеки ООН та обмежити право вето. За словами президента Франції, право вето в Раді безпеки має бути обмежене у разі масових злочинів. При цьому Макрон наголосив, що продовжуватиме діалог із Росією.