На фоне прибытия авианосца США: КНДР провела пуск баллистической ракеты малой дальности

В Северной Корее запустили ракету малой дальности, которая пролетела около 600 км прежде чем упасть в воду у восточного побережья Южной Кореи.

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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Южной Кореи, что является актом провокации. Об этом сообщает The Guardian.

Начальник объединенных штабов Южной Кореи заявил, что ракета была запущена из города Тэчхон. Она пролетела 600 км прежде чем приземлиться в водах у восточного побережья Южной Кореи. На пике ее высота полета достигала 60 км. Вооруженные силы Южной Кореи осудили запуск ракеты, которая нарушает резолюцию Совбеза ООН.

"Запуск баллистической ракеты Северной Кореей — это акт провокации, которая угрожает миру и безопасности Корейского полуострова и международного сообщества", — говорится в заявлении начальников штабов Южной Кореи.

Индо-Тихоокеанское командование США заявило, что запуск не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США или для союзников, но подчеркнуло дестабилизирующее воздействие незаконного ядерного оружия и ракетных программ Северной Кореи.

В береговой охране Японии призвали моряков быть бдительными и не приближаться к подозрительным предметам в море. При этом ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

На фоне запуска ракеты в Южную Корею прибыл американский авианосец USS Ronald Reagan вместе с ударной группой. В Пусане планируют провести совместные учения с американскими военными.

Напомним, 23 сентября в Южную Корею прибыл авианосец для демонстрации силы USS Ronald Reagan.

Ранее в КНДР заподозрили военных в симпатии к Южной Корее из-за талант-шоу. Власти назвали это серьезным нарушением дисциплины, напоминающее южнокорейских артистов.